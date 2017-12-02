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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 02 декабря 2017
Зенит
02.12.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Урал
31'
И. Портнягин (АГ)
76'
А. Кокорин
6'
Э. Маммана (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Урал
Замена
М. Мевля
️️️️
Э. Ригони
89'
81'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Н. Димитров
80'
Желтая карточка
М. Меркулов
Желтая карточка
А. Кокорин
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Полоз
76'
75'
Желтая карточка
В. Ильин
69'
Желтая карточка
Р. Емельянов
68'
Желтая карточка
Ю. Бавин
Замена
Д. Полоз
️️️️
С. Дриусси
66'
61'
Замена
А. Фидлер
️️️️
П. Бумаль
60'
Травма
П. Бумаль
Желтая карточка
А. Ерохин
53'
Желтая карточка
Д. Кришито
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Портнягин
31'
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Маммана
5'
Замена
В. Ильин
️️️️
Э. Бикфалви
4'
Травма
Э. Бикфалви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-1-1-3-2
12
Лодыгин
4
Кришито
2
Маммана
20
Иванович
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
24
Ригони
9
Кокорин
18
Жирков
3-2-2-2-1
31
Годзюр
15
Кулаков
4
Чернов
3
Меркулов
20
Бумаль
92
Емельянов
40
Бавин
94
Евсеев
17
Димитров
10
Бикфалви
97
Портнягин
24
Ригони
32
Мевля
32
Мевля
24
Ригони
9
Дриусси
7
Полоз
7
Полоз
9
Дриусси
20
Бумаль
10
Фидлер
10
Фидлер
20
Бумаль
17
Димитров
10
Манучарян
10
Манучарян
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
98
Ильин
10
Бикфалви
Остались в запасе
Зенит
Урал
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Зенит - Урал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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