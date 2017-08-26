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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 26 августа 2017
Локомотив
26.08.2017, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Урал
21'
Д. Фарфан
56'
А. Миранчук
32'
Гилерме (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Урал
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
А. Миранчук
90'
+2
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Фарфан
80'
74'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Г. Чантурия
68'
Замена
П. Бумаль
️️️️
Ю. Бавин
59'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Э. Бикфалви
ГОЛ! 2:1!
А. Миранчук
56'
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Гилерме
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
9
Георгий Чантурия
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
6
Баринов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
6
Балажиц
3
Меркулов
92
Емельянов
9
Чантурия
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
21
Миранчук
28
Ротенберг
28
Ротенберг
21
Миранчук
8
Фарфан
23
Тарасов
23
Тарасов
8
Фарфан
9
Чантурия
10
Григорьев
10
Григорьев
9
Чантурия
40
Бавин
20
Бумаль
20
Бумаль
40
Бавин
10
Бикфалви
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Бикфалви
Остались в запасе
Локомотив
Урал
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Локомотив - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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