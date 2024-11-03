Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Мешалкин - статистика

Динамо Вг
2 февраля 1993 (33), Сокол
#20 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Вг
25
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 1
03.11.2024
Родина-М
1' - 73'
49'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Луки-Энергия
0 : 3
27.10.2024
Динамо Вг
1' - 72'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
20.10.2024
Балтика-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Знамя Труда
0 : 1
11.10.2024
Динамо Вг
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
2 : 0
06.10.2024
Енисей-М
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Торпедо Вл
2 : 3
29.09.2024
Динамо Вг
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
1 : 2
22.09.2024
Динамо СПб
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Чертаново
0 : 1
15.09.2024
Динамо Вг
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
4 : 1
08.09.2024
Тверь
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Динамо Вг
2 : 0
01.09.2024
Динамо-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Иркутск
1 : 0
18.08.2024
Динамо Вг
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Спартак-2
0 : 2
10.08.2024
Динамо Вг
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Динамо Вг
0 : 0
04.08.2024
Зенит-2
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Звезда
1 : 2
27.07.2024
Динамо Вг
1' - 74'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
2 : 1
07.07.2024
Луки-Энергия
1' - 90'
20'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Балтика-2
1 : 0
01.07.2024
Динамо Вг
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
5 : 1
25.06.2024
Знамя Труда
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Енисей-М
1 : 1
19.06.2024
Динамо Вг
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 0
13.06.2024
Торпедо Вл
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
3 : 1
08.06.2024
Динамо Вг
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
1 : 4
01.06.2024
Чертаново
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Тверь
1 : 1
26.05.2024
Динамо Вг
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо-2
3 : 1
18.05.2024
Динамо Вг
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Динамо Вг
0 : 0
12.05.2024
Сатурн
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо Вг
3 : 0
05.05.2024
Иркутск
72' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо Вг
1 : 1
28.04.2024
Спартак-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Зенит-2
2 : 1
21.04.2024
Динамо Вг
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Динамо Вг
1 : 0
14.04.2024
Звезда
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Родина-М
0 : 0
07.04.2024
Динамо Вг
1' - 85'
Главные новости
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
1
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
13
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+