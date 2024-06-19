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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Динамо Вг
Енисей-М - Динамо Вг: обзор матча 19 июня 2024
Енисей-М
19.06.2024, среда, 11:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Вг
52'
А. Губанов
49'
Д. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Динамо Вг
Замена
. Иван Обороча
️️️️
А. Медведков
90'
Замена
Е. Егоров
️️️️
А. Губанов
90'
89'
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
Д. Долгов
79'
Замена
С. Олийнык
️️️️
М. Лямзин
73'
Замена
В. Беляев
️️️️
К. Корепов
Замена
Е. Гололобов
️️️️
А. Покровский
73'
Замена
Д. Амбросенок
️️️️
А. Рейз
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Губанов
Пас отдал
Д. Федоренко
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Долгов
Пас отдал
В. Солодаренко
46'
Замена
А. Бетюжнов
️️️️
М. Мешалкин
Желтая карточка
А. Акимов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
71
Максим Тарасов
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
91
Артем Акимов
ЛЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
28
Александр Рейз
ПЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
60
Артем Медведков
ЦП
94
Артем Надольский
АП
32
Артем Клименко
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Динамо Вг
61
Семен Бобров
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Енисей-М
98
Константин Котов
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
51
Егор Егоров
ЦП
95
Иван Обороча
ЦП
97
Даниил Оганичев
ЦП
91
Иван Новик
ЦП
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
6
Сергей Олийнык
ОП
27
Антон Бетюжнов
АП
5
Владислав Беляев
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
3-3-1-2-1
71
Тарасов
28
Рейз
85
Мальфанов
58
Покровский
91
Акимов
14
Федоренко
59
Островский
60
Медведков
92
Губанов
94
Надольский
32
Клименко
4-2-1-1-2
61
Бобров
12
Долгов
47
Солодаренко
44
Баширов
18
Криворучко
2
Петролай
13
Лямзин
20
Мешалкин
53
Дерюгин
9
Корепов
22
Киреев
58
Покровский
54
Гололобов
54
Гололобов
58
Покровский
92
Губанов
51
Егоров
51
Егоров
92
Губанов
60
Медведков
95
Обороча
95
Обороча
60
Медведков
28
Рейз
83
Амбросенок
83
Амбросенок
28
Рейз
9
Корепов
5
Беляев
5
Беляев
9
Корепов
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
27
Бетюжнов
20
Мешалкин
13
Лямзин
6
Олийнык
6
Олийнык
13
Лямзин
12
Долгов
70
Дмитрук
70
Дмитрук
12
Долгов
Остались в запасе
Енисей-М
Динамо Вг
98
Константин Котов
ВР
97
Даниил Оганичев
ЦП
91
Иван Новик
ЦП
62
Владислав Кравцов
ПЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
17
Егор Лошков
ЦФ
11
Семен Финашин
ЛВ
10
Владимир Парняков
ПВ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
98
Константин Котов
ВР
97
Даниил Оганичев
ЦП
91
Иван Новик
ЦП
62
Владислав Кравцов
ПЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
Остались в запасе
17
Егор Лошков
ЦФ
11
Семен Финашин
ЛВ
10
Владимир Парняков
ПВ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Енисей-М - Динамо Вг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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