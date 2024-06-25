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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Знамя Труда
Динамо Вг - Знамя Труда: обзор матча 25 июня 2024
Динамо Вг
25.06.2024, вторник, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
5 : 1
Завершен
Знамя Труда
20'
А. Бетюжнов
32'
Д. Криворучко
35'
Н. Киреев
82'
С. Финашин
90+3'
Е. Лошков
13'
А. Пархоменко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Знамя Труда
ГОЛ! 5:1!
Е. Лошков
90'
+3
Замена
П. Богатов
️️️️
Н. Киреев
85'
Замена
Е. Тоневицкий
️️️️
Р. Баширов
85'
ГОЛ! 4:1!
С. Финашин
Пас отдал
Д. Долгов
82'
74'
Замена
Е. Чу
️️️️
Т. Комков
Замена
С. Финашин
️️️️
А. Дерюгин
74'
Замена
Е. Лошков
️️️️
А. Бетюжнов
74'
Желтая карточка
Д. Долгов
69'
66'
Замена
Я. Харланов
️️️️
М. Баринов
Желтая карточка
А. Бетюжнов
61'
58'
Замена
А. Евшинцев
️️️️
Д. Шанин
Замена
С. Олийнык
️️️️
М. Мешалкин
58'
46'
Замена
Д. Стратан
️️️️
М. Хвиюзов
46'
Замена
Р. Урхов
️️️️
О. Любченко
ГОЛ! 3:1!
Н. Киреев
35'
ГОЛ! 2:1!
Д. Криворучко
32'
27'
Желтая карточка
Р. Тутаев
Желтая карточка
М. Лямзин
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Бетюжнов
Пас отдал
Д. Долгов
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Пархоменко
Пас отдал
М. Канаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
61
Семен Бобров
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
88
Андрей Пархоменко
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
20
Сергей Капанжи
АП
74
Михаил Казимир
АП
25
Тристан Комков
ПВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
6
Сергей Олийнык
ОП
8
Павел Богатов
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
5
Владислав Беляев
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
22
Максим Тарасенко
ЛЗ
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
4-2-1-2-1
61
Бобров
18
Криворучко
44
Баширов
47
Солодаренко
12
Долгов
2
Петролай
13
Лямзин
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
53
Дерюгин
22
Киреев
4-2-3-1
16
Хвиюзов
77
Шанин
5
Баринов
88
Пархоменко
31
Любченко
4
Красильщиков
17
Канаев
25
Комков
74
Казимир
20
Капанжи
22
Тутаев
27
Бетюжнов
17
Лошков
17
Лошков
27
Бетюжнов
44
Баширов
81
Тоневицкий
81
Тоневицкий
44
Баширов
20
Мешалкин
6
Олийнык
6
Олийнык
20
Мешалкин
22
Киреев
8
Богатов
8
Богатов
22
Киреев
53
Дерюгин
11
Финашин
11
Финашин
53
Дерюгин
16
Хвиюзов
35
Стратан
35
Стратан
16
Хвиюзов
77
Шанин
92
Евшинцев
92
Евшинцев
77
Шанин
5
Баринов
15
Харланов
15
Харланов
5
Баринов
25
Комков
23
Чу
23
Чу
25
Комков
31
Любченко
10
Урхов
10
Урхов
31
Любченко
Остались в запасе
Динамо Вг
Знамя Труда
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ПВ
5
Владислав Беляев
ПВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
22
Максим Тарасенко
ЛЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ПВ
5
Владислав Беляев
ПВ
Остались в запасе
22
Максим Тарасенко
ЛЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Динамо Вг - Знамя Труда
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
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