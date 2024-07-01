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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Динамо Вг
Балтика-2 - Динамо Вг: обзор матча 01 июля 2024
Балтика-2
01.07.2024, понедельник, 20:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Вг
57'
Ю. Петровский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Динамо Вг
89'
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
Д. Долгов
Замена
Д. Никитин
️️️️
А. Кузьмин
85'
81'
Замена
В. Беляев
️️️️
А. Бетюжнов
81'
Замена
С. Финашин
️️️️
А. Дерюгин
Замена
И. Дмитриев
️️️️
И. Салихов
79'
68'
Желтая карточка
К. Корепов
66'
Желтая карточка
В. Солодаренко
Замена
А. Кузьмин
️️️️
Д. Ваганов
66'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Петровский
Пас отдал
И. Салихов
57'
57'
Замена
К. Корепов
️️️️
Н. Киреев
57'
Замена
М. Мешалкин
️️️️
С. Олийнык
Желтая карточка
А. Исик
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
92
Иван Салихов
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
76
Данил Ваганов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Динамо Вг
61
Семен Бобров
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Балтика-2
98
Иван Гаврилов
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
7
Дмитрий Никитин
ЦП
73
Игнат Дмитриев
АП
75
Артём Бабчук
АП
47
Александр Кузьмин
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
20
Максим Мешалкин
ЦП
5
Владислав Беляев
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Костелей
47
Савицкий
23
Петровский
89
Горбачев
64
Гасанбеков
87
Исик
92
Салихов
90
Мокаев
7
Мокин
76
Ваганов
39
Степанов
4-3-2-1
61
Бобров
12
Долгов
47
Солодаренко
81
Тоневицкий
18
Криворучко
2
Петролай
6
Олийнык
13
Лямзин
53
Дерюгин
27
Бетюжнов
22
Киреев
92
Салихов
73
Дмитриев
73
Дмитриев
92
Салихов
76
Ваганов
47
Кузьмин
47
Кузьмин
76
Ваганов
Кузьмин
7
Никитин
7
Никитин
Кузьмин
22
Киреев
9
Корепов
9
Корепов
22
Киреев
27
Бетюжнов
5
Беляев
5
Беляев
27
Бетюжнов
53
Дерюгин
11
Финашин
11
Финашин
53
Дерюгин
6
Олийнык
20
Мешалкин
20
Мешалкин
6
Олийнык
12
Долгов
70
Дмитрук
70
Дмитрук
12
Долгов
Остались в запасе
Балтика-2
Динамо Вг
98
Иван Гаврилов
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
75
Артём Бабчук
АП
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
98
Иван Гаврилов
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
75
Артём Бабчук
АП
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
Остались в запасе
17
Егор Лошков
ЦФ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Балтика-2 - Динамо Вг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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