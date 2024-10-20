Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Балтика-2
Динамо Вг - Балтика-2: обзор матча 20 октября 2024
Динамо Вг
20.10.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
0 : 1
Завершен
Балтика-2
50'
Д. Никитин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Балтика-2
90'
+6
Вторая желтая
А. Исик
90'
+6
Желтая карточка
И. Савицкий
Красная карточка
Д. Дмитрук
90'
+6
Желтая карточка
Н. Киреев
90'
+6
Желтая карточка
М. Петролай
85'
82'
Замена
Р. Сурмий
️️️️
И. Толочко
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
С. Олийнык
73'
Замена
И. Родионов
️️️️
А. Бетюжнов
73'
Желтая карточка
А. Масалов
71'
Желтая карточка
Д. Криворучко
66'
Замена
Е. Елисеенко
️️️️
С. Сарсенов
55'
Желтая карточка
С. Сарсенов
52'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Никитин
Пас отдал
В. Поспелов
Замена
Д. Югалдин
️️️️
М. Мешалкин
46'
10'
Желтая карточка
А. Исик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
51
Глеб Гусев
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Балтика-2
50
Игорь Вайсбейн
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
41
Иван Толочко
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
90
Николай Камаев
ОП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
5
Владислав Беляев
ПВ
41
Игорь Родионов
ПВ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
72
Роман Сурмий
ЛЗ
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
92
Иван Салихов
ЦП
73
Игнат Дмитриев
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
47
Александр Кузьмин
ПВ
4-2-1-1-2
51
Гусев
15
Масалов
18
Криворучко
44
Баширов
12
Долгов
2
Петролай
6
Олийнык
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
22
Киреев
4-2-1-3
50
Вайсбейн
88
Щелкунов
64
Гасанбеков
74
Черкасов
47
Савицкий
87
Исик
90
Камаев
7
Никитин
42
Поспелов
75
Бабчук
41
Толочко
6
Олийнык
70
Дмитрук
70
Дмитрук
6
Олийнык
20
Мешалкин
50
Югалдин
50
Югалдин
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
41
Родионов
41
Родионов
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
7
Елисеенко
7
Елисеенко
11
Сарсенов
41
Толочко
72
Сурмий
72
Сурмий
41
Толочко
Остались в запасе
Динамо Вг
Балтика-2
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
17
Владислав Пронин
РФ
5
Владислав Беляев
ПВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
36
Андрей Цицилин
ВР
92
Иван Салихов
ЦП
76
Данил Ваганов
ПВ
73
Игнат Дмитриев
АП
47
Александр Кузьмин
ПВ
Остались в запасе
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
17
Владислав Пронин
РФ
5
Владислав Беляев
ПВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
Остались в запасе
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
36
Андрей Цицилин
ВР
92
Иван Салихов
ЦП
76
Данил Ваганов
ПВ
73
Игнат Дмитриев
АП
47
Александр Кузьмин
ПВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Динамо Вг - Балтика-2
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Новости команд
Все
Динамо Вг
Балтика-2
Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
«Балтика-2» – «Космос»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Череповец» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Динамо СПб» – «Балтика-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Череповец» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Балтика-2» – «Космос»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо СПб» – «Балтика-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
Игрок «Балтики» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
26 августа
2
«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
3 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+