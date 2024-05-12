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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Сатурн
Динамо Вг - Сатурн: обзор матча 12 мая 2024
Динамо Вг
12.05.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
0 : 0
Завершен
Сатурн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Сатурн
90'
+4
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
Замена
Е. Лошков
️️️️
Н. Киреев
90'
+1
Желтая карточка
В. Солодаренко
88'
81'
Замена
Д. Борисов
️️️️
М. Седов
75'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
С. Басыров
75'
Замена
С. Емелин
️️️️
А. Шаболин
Замена
М. Мешалкин
️️️️
А. Бетюжнов
75'
61'
Замена
Н. Шарков
️️️️
А. Медведев
Замена
К. Корепов
️️️️
В. Беляев
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
61
Семен Бобров
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
5
Владислав Беляев
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
20
Максим Мешалкин
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
10
Семен Емелин
ЛВ
17
Денис Бескоровайный
ПВ
4-2-3-1
61
Бобров
18
Криворучко
44
Баширов
47
Солодаренко
12
Долгов
2
Петролай
6
Олийнык
53
Дерюгин
27
Бетюжнов
5
Беляев
22
Киреев
4-3-2-1
93
Тусеев
46
Сухарев
54
Соловьёв
33
Хатунцев
2
Николаев
8
Седов
25
Басыров
94
Сливин
11
Шаболин
20
Воротников
13
Медведев
5
Беляев
9
Корепов
9
Корепов
5
Беляев
27
Бетюжнов
20
Мешалкин
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
22
Киреев
17
Лошков
17
Лошков
22
Киреев
8
Седов
63
Борисов
63
Борисов
8
Седов
13
Медведев
63
Шарков
63
Шарков
13
Медведев
11
Шаболин
10
Емелин
10
Емелин
11
Шаболин
25
Басыров
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
25
Басыров
Остались в запасе
Динамо Вг
Сатурн
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
11
Семен Финашин
ЛВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
13
Владислав Русанов
ВР
17
Александр Мазько
ЛВ
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
11
Семен Финашин
ЛВ
Остались в запасе
13
Владислав Русанов
ВР
17
Александр Мазько
ЛВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Динамо Вг - Сатурн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
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