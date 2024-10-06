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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Енисей-М
Динамо Вг - Енисей-М: обзор матча 06 октября 2024
Динамо Вг
06.10.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
2 : 0
Завершен
Енисей-М
48'
С. Сарсенов
68'
Е. Елисеенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Енисей-М
Замена
В. Пронин
️️️️
Д. Югалдин
90'
Замена
В. Беляев
️️️️
А. Бетюжнов
90'
84'
Желтая карточка
Н. Богатырев
Замена
И. Родионов
️️️️
Д. Долгов
81'
Замена
М. Мешалкин
️️️️
Н. Киреев
81'
77'
Замена
К. Поршунов
️️️️
Д. Федоренко
77'
Замена
А. Медведков
️️️️
В. Кравцов
Желтая карточка
Н. Киреев
72'
69'
Желтая карточка
Д. Федоренко
ГОЛ! 2:0!
Е. Елисеенко
Пас отдал
А. Бетюжнов
68'
Замена
Е. Елисеенко
️️️️
С. Сарсенов
66'
Желтая карточка
Д. Долгов
64'
62'
Желтая карточка
Н. Богатырев
Желтая карточка
С. Сарсенов
61'
Желтая карточка
А. Бетюжнов
60'
56'
Замена
А. Надольский
️️️️
А. Губанов
54'
Желтая карточка
Д. Ташов
ГОЛ! 1:0!
С. Сарсенов
Пас отдал
Д. Долгов
48'
21'
Желтая карточка
В. Луташев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
51
Глеб Гусев
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
6
Сергей Олийнык
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Енисей-М
99
Андрей Сорокин
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
52
Максим Исаев
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
20
Максим Мешалкин
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
5
Владислав Беляев
ПВ
41
Игорь Родионов
ПВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
Енисей-М
71
Максим Тарасов
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
60
Артем Медведков
ЦП
18
Александр Надольский
АП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
3-3-1-1-2
51
Гусев
69
Лазарев
18
Криворучко
44
Баширов
70
Дмитрук
6
Олийнык
12
Долгов
50
Югалдин
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
22
Киреев
4-1-2-2-1
99
Сорокин
62
Кравцов
6
Рукас
55
Богатырев
85
Мальфанов
14
Федоренко
78
Ташов
51
Егоров
92
Губанов
52
Исаев
36
Луташев
22
Киреев
20
Мешалкин
20
Мешалкин
22
Киреев
50
Югалдин
17
Пронин
17
Пронин
50
Югалдин
27
Бетюжнов
5
Беляев
5
Беляев
27
Бетюжнов
12
Долгов
41
Родионов
41
Родионов
12
Долгов
11
Сарсенов
7
Елисеенко
7
Елисеенко
11
Сарсенов
62
Кравцов
60
Медведков
60
Медведков
62
Кравцов
92
Губанов
18
Надольский
18
Надольский
92
Губанов
14
Федоренко
71
Поршунов
71
Поршунов
14
Федоренко
Остались в запасе
Динамо Вг
Енисей-М
35
Александр Лобанов
ВР
9
Кирилл Корепов
ЦФ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ПВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
71
Максим Тарасов
ВР
74
Арсений Чулков
ЦЗ
91
Артем Акимов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
35
Александр Лобанов
ВР
9
Кирилл Корепов
ЦФ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ПВ
Остались в запасе
71
Максим Тарасов
ВР
74
Арсений Чулков
ЦЗ
91
Артем Акимов
ЛЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Динамо Вг - Енисей-М
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
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