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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Динамо-2
Динамо Вг - Динамо-2: обзор матча 01 сентября 2024
Динамо Вг
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
2 : 0
Завершен
Динамо-2
87'
Е. Елисеенко
90+6'
Е. Елисеенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Динамо-2
ГОЛ! 2:0!
Е. Елисеенко
Пас отдал
С. Сарсенов
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Т. Корчагин
90'
+3
Замена
Т. Корчагин
️️️️
Е. Назаренко
90'
+1
Желтая карточка
А. Змеев
Желтая карточка
Е. Елисеенко
89'
ГОЛ! 1:0!
Е. Елисеенко
Пас отдал
Д. Долгов
87'
84'
Замена
М. Балахонов
️️️️
А. Хубулов
Замена
Е. Елисеенко
️️️️
Н. Киреев
81'
Замена
Р. Баширов
️️️️
И. Родионов
81'
65'
Замена
Г. Князев
️️️️
Г. Мирошниченко
65'
Замена
А. Змеев
️️️️
Е. Акимов
Замена
С. Финашин
️️️️
Д. Югалдин
65'
Замена
С. Сарсенов
️️️️
А. Бетюжнов
65'
50'
Желтая карточка
Е. Назаренко
Замена
М. Мешалкин
️️️️
С. Олийнык
46'
43'
Желтая карточка
С. Ласкин
5'
Желтая карточка
В. Летечин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
41
Игорь Родионов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Егор Назаренко
АП
37
Виталий Летечин
ПВ
96
Егор Акимов
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
20
Максим Мешалкин
ЦП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
Динамо-2
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
75
Максим Майоров
ОП
30
Вячеслав Сазонов
ЦП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
30
Денис Симонов
АП
71
Артем Змеев
АП
33
Глеб Князев
ПВ
3-3-1-2-1
97
Цуцулаев
15
Масалов
18
Криворучко
12
Долгов
2
Петролай
6
Олийнык
13
Лямзин
50
Югалдин
27
Бетюжнов
41
Родионов
22
Киреев
3-1-3-3
1
Расулов
18
Лепский
56
Зайдензаль
86
Головачев
6
Ибрагимов
96
Акимов
11
Назаренко
98
Ласкин
28
Хубулов
11
Мирошниченко
37
Летечин
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
11
Сарсенов
27
Бетюжнов
41
Родионов
44
Баширов
44
Баширов
41
Родионов
6
Олийнык
20
Мешалкин
20
Мешалкин
6
Олийнык
50
Югалдин
11
Финашин
11
Финашин
50
Югалдин
22
Киреев
7
Елисеенко
7
Елисеенко
22
Киреев
11
Назаренко
83
Корчагин
83
Корчагин
11
Назаренко
28
Хубулов
15
Балахонов
15
Балахонов
28
Хубулов
96
Акимов
71
Змеев
71
Змеев
96
Акимов
11
Мирошниченко
33
Князев
33
Князев
11
Мирошниченко
Остались в запасе
Динамо Вг
Динамо-2
35
Александр Лобанов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
30
Вячеслав Сазонов
ЦП
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
75
Максим Майоров
ОП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
30
Денис Симонов
АП
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
35
Александр Лобанов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
Остались в запасе
30
Вячеслав Сазонов
ЦП
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
75
Максим Майоров
ОП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
30
Денис Симонов
АП
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Динамо Вг - Динамо-2
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
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