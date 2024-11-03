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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Родина-М
Динамо Вг - Родина-М: обзор матча 03 ноября 2024
Динамо Вг
03.11.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
3 : 1
Завершен
Родина-М
18'
Д. Криворучко
36'
Н. Киреев
49'
М. Мешалкин
90+2'
Д. Борисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Вг - Родина-М
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Д. Борисов
Пас отдал
М. Омаров
86'
Желтая карточка
Н. Постников
Замена
Л. Тимошкин
️️️️
М. Петролай
86'
Желтая карточка
С. Сарсенов
82'
Замена
В. Беляев
️️️️
С. Сарсенов
82'
78'
Замена
М. Омаров
️️️️
Р. Копылов
78'
Замена
Д. Борисов
️️️️
А. Гарибян
Замена
В. Пронин
️️️️
М. Мешалкин
73'
Замена
К. Корепов
️️️️
А. Бетюжнов
73'
Замена
М. Лямзин
️️️️
С. Олийнык
73'
63'
Замена
А. Кокарев
️️️️
М. Харлан
ГОЛ! 3:0!
М. Мешалкин
Пас отдал
С. Сарсенов
49'
46'
Замена
М. Белковский
️️️️
Е. Баранов
46'
Замена
Н. Трапицын
️️️️
М. Ципуштанов
45'
+1
Желтая карточка
А. Гарибян
45'
+1
Желтая карточка
А. Хорин
Желтая карточка
М. Петролай
45'
+1
45'
+1
Красная карточка
А. Хорин
ГОЛ! 2:0!
Н. Киреев
Пас отдал
А. Масалов
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Криворучко
Пас отдал
А. Масалов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
51
Глеб Гусев
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
41
Игорь Родионов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Родина-М
91
Даниил Баринов
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
71
Никита Постников
ОП
80
Арсений Хорин
ОП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
13
Михаил Лямзин
ОП
5
Владислав Беляев
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
98
Никита Быков
ВР
23
Никита Трапицын
ЛВ
66
Артем Кокарев
ЛВ
71
Матвей Кожин
ЛВ
10
Магомед Омаров
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
11
Максим Белковский
ЦФ
3-2-1-2-2
51
Гусев
15
Масалов
44
Баширов
18
Криворучко
2
Петролай
6
Олийнык
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
41
Родионов
11
Сарсенов
22
Киреев
4-2-3-1
91
Баринов
95
Правкин
7
Харлан
74
Ягодкин
71
Баранов
71
Постников
80
Хорин
25
Бирюков
57
Копылов
8
Ципуштанов
77
Гарибян
27
Бетюжнов
9
Корепов
9
Корепов
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
5
Беляев
5
Беляев
11
Сарсенов
20
Мешалкин
17
Пронин
17
Пронин
20
Мешалкин
6
Олийнык
13
Лямзин
13
Лямзин
6
Олийнык
2
Петролай
4
Тимошкин
4
Тимошкин
2
Петролай
77
Гарибян
18
Борисов
18
Борисов
77
Гарибян
8
Ципуштанов
23
Трапицын
23
Трапицын
8
Ципуштанов
7
Харлан
66
Кокарев
66
Кокарев
7
Харлан
57
Копылов
10
Омаров
10
Омаров
57
Копылов
71
Баранов
11
Белковский
11
Белковский
71
Баранов
Остались в запасе
Динамо Вг
Родина-М
17
Егор Лошков
ЦФ
11
Семен Финашин
ЛВ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
10
Владимир Парняков
ПВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
35
Роман Тарасов
ВР
98
Никита Быков
ВР
71
Матвей Кожин
ЛВ
Главный тренер
Александр Павленко
Остались в запасе
17
Егор Лошков
ЦФ
11
Семен Финашин
ЛВ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
10
Владимир Парняков
ПВ
Остались в запасе
35
Роман Тарасов
ВР
98
Никита Быков
ВР
71
Матвей Кожин
ЛВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Динамо Вг - Родина-М
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
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