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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Динамо Вг
Звезда - Динамо Вг: обзор матча 27 июля 2024
Звезда
27.07.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Вг
36'
М. Сергеев
5'
А. Бетюжнов
73'
Н. Киреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Динамо Вг
90'
+5
Желтая карточка
С. Финашин
Желтая карточка
В. Прозоров
85'
83'
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
А. Бетюжнов
Замена
Э. Кузгов
️️️️
Д. Соболев
76'
Замена
Ю. Мединский
️️️️
М. Сергеев
76'
74'
Замена
В. Беляев
️️️️
Н. Киреев
74'
Замена
С. Финашин
️️️️
М. Мешалкин
73'
ГОЛ! 1:2!
Н. Киреев
Пас отдал
М. Мешалкин
Замена
А. Нышаналиев
️️️️
В. Каспарян
65'
64'
Замена
И. Родионов
️️️️
Д. Долгов
Желтая карточка
Т. Рожков
62'
59'
Желтая карточка
В. Солодаренко
Желтая карточка
М. Сергеев
52'
46'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
К. Корепов
ГОЛ! 1:1!
М. Сергеев
Пас отдал
А. Зенюк
36'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Бетюжнов
Пас отдал
Д. Криворучко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
75
Кирилл Макаров
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
20
Владимир Каспарян
АП
42
Данил Соболев
АП
43
Андрей Трофимов
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
2
Михаил Петролай
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
9
Кирилл Корепов
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
16
Даниил Фоломкин
ВР
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
79
Данила Рулев
ЦП
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
5
Владислав Беляев
ПВ
41
Игорь Родионов
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
30
Василий Чекавинский
ЦФ
4-2-3-1
30
Пшеничников
59
Зенюк
18
Прозоров
61
Рожков
24
Сечкин
75
Макаров
77
Сергеев
20
Каспарян
42
Соболев
43
Трофимов
87
Филев
4-2-1-1-2
77
Беззубов
12
Долгов
18
Криворучко
69
Лазарев
47
Солодаренко
13
Лямзин
2
Петролай
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
22
Киреев
9
Корепов
20
Каспарян
8
Нышаналиев
8
Нышаналиев
20
Каспарян
77
Сергеев
19
Мединский
19
Мединский
77
Сергеев
42
Соболев
91
Кузгов
91
Кузгов
42
Соболев
20
Мешалкин
11
Финашин
11
Финашин
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
70
Дмитрук
70
Дмитрук
27
Бетюжнов
22
Киреев
5
Беляев
5
Беляев
22
Киреев
9
Корепов
50
Югалдин
50
Югалдин
9
Корепов
12
Долгов
41
Родионов
41
Родионов
12
Долгов
Остались в запасе
Звезда
Динамо Вг
34
Александр Прохоров
ВР
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
79
Данила Рулев
ЦП
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
16
Даниил Фоломкин
ВР
Главный тренер
Геннадий Орбу
10
Владимир Парняков
ПВ
35
Александр Лобанов
ВР
17
Егор Лошков
ЦФ
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
30
Василий Чекавинский
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
34
Александр Прохоров
ВР
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
79
Данила Рулев
ЦП
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
16
Даниил Фоломкин
ВР
Остались в запасе
10
Владимир Парняков
ПВ
35
Александр Лобанов
ВР
17
Егор Лошков
ЦФ
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
30
Василий Чекавинский
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Звезда - Динамо Вг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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