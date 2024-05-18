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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Динамо Вг
Динамо-2 - Динамо Вг: обзор матча 18 мая 2024
Динамо-2
18.05.2024, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Вг
23'
С. Ласкин
52'
У. Бабаев
75'
А. Чупаев
56'
В. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Динамо Вг
87'
Замена
Е. Тоневицкий
️️️️
Р. Баширов
Замена
Р. Головачев
️️️️
У. Бабаев
84'
Замена
Я. Цесь
️️️️
М. Балахонов
84'
82'
Замена
Е. Лошков
️️️️
В. Беляев
82'
Замена
Р. Куражов
️️️️
Д. Долгов
75'
Желтая карточка
М. Петролай
ГОЛ! 3:1!
А. Чупаев
Пас отдал
Л. Зайдензаль
75'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
А. Хубулов
74'
Замена
Е. Смелов
️️️️
В. Окишор
74'
67'
Замена
М. Мешалкин
️️️️
С. Олийнык
65'
Желтая карточка
Р. Баширов
56'
ГОЛ! 2:1!
В. Беляев
Пас отдал
К. Корепов
ГОЛ! 2:0!
У. Бабаев
Пас отдал
Е. Назаренко
52'
Замена
А. Чупаев
️️️️
С. Ласкин
51'
46'
Замена
К. Корепов
️️️️
Д. Дмитрук
45'
+1
Желтая карточка
Н. Киреев
ГОЛ! 1:0!
С. Ласкин
Пас отдал
У. Бабаев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
76
Илья Купцов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Динамо Вг
61
Семен Бобров
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
6
Сергей Олийнык
ОП
2
Михаил Петролай
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
5
Владислав Беляев
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Динамо-2
85
Денис Давыдов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
52
Егор Смелов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
20
Максим Мешалкин
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
4-1-3-2
76
Купцов
15
Балахонов
37
Исаев
56
Зайдензаль
18
Лепский
10
Шагиахметов
7
Бабаев
88
Окишор
98
Ласкин
28
Хубулов
11
Назаренко
3-4-2-1
61
Бобров
18
Криворучко
44
Баширов
47
Солодаренко
12
Долгов
6
Олийнык
2
Петролай
70
Дмитрук
5
Беляев
53
Дерюгин
22
Киреев
98
Ласкин
38
Чупаев
38
Чупаев
98
Ласкин
88
Окишор
52
Смелов
52
Смелов
88
Окишор
15
Балахонов
3
Цесь
3
Цесь
15
Балахонов
7
Бабаев
86
Головачев
86
Головачев
7
Бабаев
28
Хубулов
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
28
Хубулов
44
Баширов
81
Тоневицкий
81
Тоневицкий
44
Баширов
6
Олийнык
20
Мешалкин
20
Мешалкин
6
Олийнык
12
Долгов
21
Куражов
21
Куражов
12
Долгов
70
Дмитрук
9
Корепов
9
Корепов
70
Дмитрук
5
Беляев
17
Лошков
17
Лошков
5
Беляев
Остались в запасе
Динамо-2
Динамо Вг
10
Степан Обрывков
ЦФ
96
Егор Акимов
ПВ
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
85
Денис Давыдов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Павел Алпатов
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
10
Владимир Парняков
ПВ
11
Семен Финашин
ЛВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
10
Степан Обрывков
ЦФ
96
Егор Акимов
ПВ
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
85
Денис Давыдов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
10
Владимир Парняков
ПВ
11
Семен Финашин
ЛВ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Динамо-2 - Динамо Вг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
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Динамо-2
2 : 2
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4 : 0
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
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0 : 3
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