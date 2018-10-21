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    Самуэле Лонго - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Самуэле
    Фамилия Лонго
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 января 1992 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэска 9 1 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.01.2019 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:0 Уэска (Уэска)
    05.01.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:1 Бетис (Севилья)
    23.12.2018 67' -90' Валенсия (Валенсия) 2:1 Уэска (Уэска)
    82'
    16.12.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:2 Вильярреал (Вильярреал)
    90' 90'
    09.12.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Реал (Мадрид)
    01.12.2018 Был в запасе Сельта (Виго) 2:0 Уэска (Уэска)
    11.11.2018 81' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Уэска (Уэска)
    04.11.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    28.10.2018 77' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Уэска (Уэска)
    21.10.2018 1' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Эспаньол (Барселона)
    07.10.2018 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Уэска (Уэска)
    30.09.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Жирона (Жирона)
    25.09.2018 1' -56' Атлетико (Мадрид) 3:0 Уэска (Уэска)
    21.09.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    76'
    14.09.2018 1' -90' Уэска (Уэска) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    02.09.2018 1' -90' Барселона (Барселона) 8:2 Уэска (Уэска)
    3'
    27.08.2018 1' -77' Атлетик (Бильбао) 2:2 Уэска (Уэска)
    19.08.2018 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:2 Уэска (Уэска)
    5' 90'
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