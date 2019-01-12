Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Испания. Сегунда 2017/2018 Испания. Сегунда 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012