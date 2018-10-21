Самуэле Лонго - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Самуэле
|Фамилия
|Лонго
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1992 (31 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Самуэле
|Фамилия
|Лонго
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1992 (31 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|9
|1
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.01.2019
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|05.01.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|23.12.2018
|67' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|82'
|16.12.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|90' 90'
|09.12.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|11.11.2018
|81' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|28.10.2018
|77' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|21.10.2018
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Эспаньол (Барселона)
|07.10.2018
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|25.09.2018
|1' -56'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Уэска (Уэска)
|21.09.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|76'
|14.09.2018
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|02.09.2018
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|8:2
|Уэска (Уэска)
|3'
|27.08.2018
|1' -77'
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Уэска (Уэска)
|19.08.2018
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Уэска (Уэска)
|5' 90'