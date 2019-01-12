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Самуэле Лонго
Статистика
Самуэле Лонго - статистика
Завершил карьеру
12 января 1992 (34)
#9 | Нападающий
185 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
9
1
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 19 тур
Леганес
1 : 0
12.01.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Уэска
2 : 1
05.01.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
23.12.2018
Уэска
67' - 90'
82'
Испания. Примера, 16 тур
Уэска
2 : 2
16.12.2018
Вильярреал
Был в запасе
90'
90'
Испания. Примера, 15 тур
Уэска
0 : 1
09.12.2018
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2 : 0
01.12.2018
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
2 : 1
11.11.2018
Уэска
81' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
1 : 1
04.11.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
28.10.2018
Уэска
77' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
0 : 2
21.10.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
1 : 0
07.10.2018
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Уэска
1 : 1
30.09.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
3 : 0
25.09.2018
Уэска
1' - 56'
Испания. Примера, 5 тур
Уэска
0 : 1
21.09.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
76'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0 : 1
14.09.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
8 : 2
02.09.2018
Уэска
1' - 90'
3'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 2
27.08.2018
Уэска
1' - 77'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
1 : 2
19.08.2018
Уэска
1' - 90'
5'
90'
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