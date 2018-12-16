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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Вильярреал
Уэска - Вильярреал: обзор матча 16 декабря 2018
Уэска
16.12.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
44'
К. Эрнандес (П)
90+3'
С. Лонго
63'
К. Бакка (П)
81'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Вильярреал
Желтая карточка
С. Лонго
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Лонго
90'
+3
81'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Педраса
Желтая карточка
Х. Пулидо
73'
66'
Желтая карточка
К. Бакка
65'
Вторая желтая
М. Гаспар
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бакка
Желтая карточка
П. Инсуа
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Эрнандес
44'
43'
Желтая карточка
М. Гаспар
42'
Желтая карточка
М. Тригерос
Желтая карточка
Л. Авила
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Уэска
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-2-2-2
1
Йованович
44
Инсуа
3
Этчейта
5
Пулидо
21
Мирамон
16
Мелеро
17
Ривера
16
Гомес
7
Феррейро
6
Авила
9
Эрнандес
4-2-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
26
Мори
24
Коста
14
Тригерос
35
Касерес
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
7
Морено
70
Бакка
Остались в запасе
Уэска
Вильярреал
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Уэска - Вильярреал
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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