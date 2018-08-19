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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Уэска
Эйбар - Уэска: обзор матча 19 августа 2018
Эйбар
19.08.2018, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Уэска
69'
Г. Эскаланте
5'
А. Гальяр
40'
А. Гальяр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Уэска
90'
+3
Желтая карточка
С. Лонго
90'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
Д. Мусто
Замена
П. Бигас
️️️️
А. Арбилья
79'
77'
Замена
Р. Семеду
️️️️
К. Эрнандес
70'
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Гальяр
ГОЛ! 1:2!
Г. Эскаланте
Пас отдал
Р. Пенья
69'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Бебе
56'
Желтая карточка
Х. Хордан
50'
Замена
Шарлес
️️️️
Кике
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Гальяр
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Гальяр
Пас отдал
С. Лонго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
23
Арбилья
15
Оливейра
7
Пенья
18
Диоп
19
Хордан
12
Бебе
14
Орельяна
9
Энрих
19
Кике
4-2-1-3
1
Вернер
21
Мирамон
5
Пулидо
3
Этчейта
16
Луизиньо
18
Мусто
16
Мелеро
16
Гомес
9
Лонго
9
Эрнандес
11
Гальяр
23
Арбилья
6
Бигас
6
Бигас
23
Арбилья
12
Бебе
8
Эскаланте
8
Эскаланте
12
Бебе
19
Кике
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Кике
18
Мусто
7
Феррейро
7
Феррейро
18
Мусто
9
Эрнандес
35
Семеду
35
Семеду
9
Эрнандес
11
Гальяр
6
Авила
6
Авила
11
Гальяр
Остались в запасе
Эйбар
Уэска
11
Пере Милья
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Роберто Сантамария
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Главный тренер
Лео Франко
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Серхио Альварес
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Сантамария
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Лео Франко
Статистика матча Эйбар - Уэска
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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