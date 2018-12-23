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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Уэска
Валенсия - Уэска: обзор матча 23 декабря 2018
Валенсия
23.12.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Уэска
25'
Д. Парехо
90+4'
К. Пиччини
72'
К. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Уэска
Желтая карточка
К. Пиччини
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
К. Пиччини
Пас отдал
Родриго
90'
+4
89'
Замена
Х. Камачо
️️️️
К. Ривера
Желтая карточка
К. Солер
87'
87'
Замена
Л. Састре
️️️️
Д. Мусто
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
84'
84'
Желтая карточка
К. Ривера
82'
Желтая карточка
С. Лонго
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Васс
75'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Эрнандес
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Мина
71'
67'
Замена
С. Лонго
️️️️
Г. Мелеро
Желтая карточка
Родриго
63'
55'
Желтая карточка
П. Инсуа
Желтая карточка
Э. Гарай
49'
Желтая карточка
Д. Черышев
34'
Желтая карточка
С. Мина
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Парехо
Пас отдал
Д. Черышев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
9
Ферран Торрес
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
4
Дьякаби
12
Пиччини
10
Васс
10
Парехо
18
Солер
90
Черышев
77
Мина
19
Родриго
4-3-2-1
13
Сантамария
21
Мирамон
44
Инсуа
3
Этчейта
29
Акапо
17
Ривера
18
Мусто
16
Мелеро
7
Феррейро
16
Гомес
9
Эрнандес
77
Мина
9
Торрес
9
Торрес
77
Мина
10
Васс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Васс
18
Мусто
22
Састре
22
Састре
18
Мусто
17
Ривера
10
Камачо
10
Камачо
17
Ривера
16
Мелеро
9
Лонго
9
Лонго
16
Мелеро
Остались в запасе
Валенсия
Уэска
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Александар Йованович
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Валенсия - Уэска
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
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