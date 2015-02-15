Альваро Арройо - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Арройо
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Арройо
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|11.05.2015
|89' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|28.04.2015
|1' -91'
|Барселона (Барселона)
|6:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.04.2015
|1' -74'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Хетафе (Хетафе)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|21.03.2015
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|28.02.2015
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|3:2
|Хетафе (Хетафе)
|20.02.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|08.02.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|01.02.2015
|1' -84'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|26.01.2015
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Сельта (Виго)
|18.01.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|10.01.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|04.01.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|29.11.2014
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|89'
|23.11.2014
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|08.11.2014
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Эльче (Эльче)
|31.10.2014
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:2
|Хетафе (Хетафе)
|03.10.2014
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Кордоба (Кордоба)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Малага (Малага)
|25.09.2014
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|75'
|22.09.2014
|77' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Валенсия (Валенсия)
|14.09.2014
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|18'
|29.08.2014
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|24.08.2014
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:1
|Хетафе (Хетафе)