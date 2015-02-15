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    Альваро Арройо - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Альваро
    Фамилия Арройо
    Команда Альбасете
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июля 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 71
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 12 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    11.05.2015 89' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    28.04.2015 1' -91' Барселона (Барселона) 6:0 Хетафе (Хетафе)
    25.04.2015 1' -74' Хетафе (Хетафе) 0:1 Леванте (Валенсия)
    18.04.2015 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:0 Хетафе (Хетафе)
    12.04.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    21.03.2015 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    28.02.2015 Был в запасе Малага (Малага) 3:2 Хетафе (Хетафе)
    20.02.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    15.02.2015 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    08.02.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Севилья (Севилья)
    01.02.2015 1' -84' Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    26.01.2015 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:1 Сельта (Виго)
    18.01.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:3 Реал (Мадрид)
    10.01.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    04.01.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    29.11.2014 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    89'
    23.11.2014 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    08.11.2014 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Эльче (Эльче)
    31.10.2014 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:2 Хетафе (Хетафе)
    03.10.2014 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Кордоба (Кордоба)
    28.09.2014 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Малага (Малага)
    25.09.2014 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    75'
    22.09.2014 77' -90' Хетафе (Хетафе) 0:3 Валенсия (Валенсия)
    14.09.2014 1' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    18'
    29.08.2014 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    24.08.2014 Был в запасе Сельта (Виго) 3:1 Хетафе (Хетафе)
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