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Альваро Арройо
Статистика
Альваро Арройо - статистика
Завершил карьеру
22 июля 1988 (38), Мадрид
#2 | Защитник
180 см | 71 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
17.05.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 0
11.05.2015
Хетафе
89' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
6 : 0
28.04.2015
Хетафе
1' - 120'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
25.04.2015
Леванте
1' - 74'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
4 : 0
18.04.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 1
12.04.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
2 : 0
21.03.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3 : 2
28.02.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
2 : 1
20.02.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1 : 0
15.02.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 1
08.02.2015
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1 : 0
01.02.2015
Хетафе
1' - 84'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 1
26.01.2015
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 3
18.01.2015
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
04.01.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 1
23.11.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 0
08.11.2014
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 2
31.10.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
28.09.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 0
25.09.2014
Хетафе
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 3
22.09.2014
Валенсия
77' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 0
14.09.2014
Хетафе
1' - 90'
18'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
29.08.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
3 : 1
24.08.2014
Хетафе
Был в запасе
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