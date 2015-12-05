Дмитрий Бабенко - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Бабенко
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1978 (44 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Бабенко
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1978 (44 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|10
|-19
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -46'
|Говерла (Ужгород)
|1:4
|Волынь (Луцк)
|07.05.2016
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.04.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Заря (Луганск)
|23.04.2016
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|16.04.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Динамо (Киев)
|09.04.2016
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|03.04.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Олимпик (Донецк)
|19.03.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|13.03.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:6
|Шахтер (Донецк)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|01.11.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|88'
|18.10.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|08.08.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|01.08.2015
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|25.07.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|19.07.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Днепр (Днепр)