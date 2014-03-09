|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|24
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|09.05.2014
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.05.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|24.04.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|44'
|17.04.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|11.04.2014
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.04.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.03.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|15.03.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|09.03.2014
|56' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|07.12.2013
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.12.2013
|1' -50'
|Рубин (мол) (Казань)
|6:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.11.2013
|35' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|01.11.2013
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.10.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|72'
|25.09.2013
|1' -52'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.09.2013
|1' -85'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.09.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.08.2013
|1' -68'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.08.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.08.2013
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|03.08.2013
|1' -55'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|28.07.2013
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|39'
|15.07.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)