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    Илья Кричмар - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Маркович
    Фамилия Кричмар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 24 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    09.05.2014 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
    01.05.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    24.04.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Амкар (мол) (Пермь)
    44'
    17.04.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 4:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    11.04.2014 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Амкар (мол) (Пермь)
    04.04.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    28.03.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    15.03.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Локомотив (мол) (Москва)
    09.03.2014 56' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2
    07.12.2013 1' -46' Динамо (мол) (Москва) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
    01.12.2013 1' -50' Рубин (мол) (Казань) 6:1 Амкар (мол) (Пермь)
    22.11.2013 35' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:0 Академия Кубань (Краснодар)
    01.11.2013 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.10.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    72'
    25.09.2013 1' -52' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.09.2013 1' -85' Академия Кубань (Краснодар) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    14.09.2013 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    29.08.2013 1' -68' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    24.08.2013 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    16.08.2013 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    03.08.2013 1' -55' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    28.07.2013 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    39'
    15.07.2013 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Томь (мол) (Томск)
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