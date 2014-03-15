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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Амкар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 15 марта 2014
Амкар (мол)
15.03.2014, суббота, 12:30
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
3 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
7'
А. Курзенев
48'
А. Курзенев
85'
В. Алейников
17'
Р. Жемалетдинов
75'
А. Ломакин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
А. Курзенев
90'
ГОЛ! 3:2!
В. Алейников
85'
81'
Вторая желтая
А. Корян
Замена
Н. Голдобин
️️️️
А. Анфёров
78'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Ломакин
74'
Желтая карточка
А. Корян
Замена
М. Рожков
️️️️
Е. Парамонов
66'
Замена
К. Заботин
️️️️
К. Сидоренко
57'
ГОЛ! 2:1!
А. Курзенев
48'
Желтая карточка
Н. Пермяков
27'
17'
ГОЛ! 1:1!
Р. Жемалетдинов
ГОЛ! 1:0!
А. Курзенев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Амкар (мол)
14
Аслан Гагкаев
ВР
58
Иван Средняков
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
49
Игорь Парамонов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
79
Кирилл Заботин
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
4-1-1-2-2
32
Коновалов
2
Кричмар
44
Пермяков
30
Таказов
45
Придюк
38
Алейников
11
Парамонов
63
Сидоренко
10
Урхов
91
Курзенев
60
Анфёров
3-2-1-3-1
22
Лобанцев
54
Соловьёв
56
Довбня
50
Лысцов
6
Макаров
2
Мартынов
90
Ломакин
77
Корян
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
96
Анисимов
63
Сидоренко
79
Заботин
79
Заботин
63
Сидоренко
11
Парамонов
95
Рожков
95
Рожков
11
Парамонов
60
Анфёров
97
Голдобин
97
Голдобин
60
Анфёров
91
Курзенев
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
91
Курзенев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
49
Игорь Парамонов
ЦП
14
Аслан Гагкаев
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
57
Владимир Переверзев
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
10
Михаил Погонин
ЦП
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
37
Евгений Воронин
ПВ
1
Юрий Костриков
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
49
Игорь Парамонов
ЦП
14
Аслан Гагкаев
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
57
Владимир Переверзев
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Остались в запасе
10
Михаил Погонин
ЦП
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
37
Евгений Воронин
ПВ
1
Юрий Костриков
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Амкар (мол) - Локомотив (мол)
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Звезда
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