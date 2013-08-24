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Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Амкар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 24 августа 2013
Амкар (мол)
24.08.2013, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
77'
Е. Тюкалов
9'
В. Пантелеев
61'
А. Федчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Спартак М (мол)
90'
Замена
А. Юшин
️️️️
В. Пантелеев
80'
Замена
Е. Ежов
️️️️
А. Степанов
ГОЛ! 1:2!
Е. Тюкалов
77'
76'
Желтая карточка
А. Гулиев
74'
Желтая карточка
С. Джамилов
72'
Замена
В. Кормишин
️️️️
А. Федчук
Замена
П. Новых
️️️️
В. Алейников
68'
Замена
В. Емельяненко
️️️️
Э. Гагиты
68'
65'
Замена
П. Глоба
️️️️
З. Бакаев
62'
Замена
С. Джамилов
️️️️
А. Святов
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Федчук
Замена
Э. Гагиты
️️️️
И. Пикущак
46'
Замена
Д. Зуев
️️️️
А. Ребко
46'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Серпокрылов
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Пантелеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
47
Андрей Святов
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
57
Владимир Переверзев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
78
Павел Новых
ЦФ
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
76
Павел Глоба
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
97
Владислав Кормишин
ЦФ
4-1-3-1-1
57
Селихов
44
Пермяков
40
Трошев
2
Кричмар
45
Придюк
38
Алейников
75
Серпокрылов
36
Панцырев
17
Ребко
7
Тюкалов
10
Пикущак
3-5-1-1
1
Сухорученко
40
Винниченко
96
Лихачев
94
Степанов
88
Буранов
2
Манюков
83
Пантелеев
99
Гулиев
47
Святов
7
Бакаев
10
Федчук
Гагиты
3
Емельяненко
3
Емельяненко
Гагиты
10
Пикущак
73
Гагиты
73
Гагиты
10
Пикущак
38
Алейников
78
Новых
78
Новых
38
Алейников
17
Ребко
77
Зуев
77
Зуев
17
Ребко
75
Серпокрылов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
75
Серпокрылов
7
Бакаев
76
Глоба
76
Глоба
7
Бакаев
47
Святов
7
Джамилов
7
Джамилов
47
Святов
10
Федчук
97
Кормишин
97
Кормишин
10
Федчук
83
Пантелеев
7
Юшин
7
Юшин
83
Пантелеев
94
Степанов
66
Ежов
66
Ежов
94
Степанов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Спартак М (мол)
57
Владимир Переверзев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Остались в запасе
57
Владимир Переверзев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
Остались в запасе
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Статистика матча Амкар (мол) - Спартак М (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Даниил Дресвянников
(Киров)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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