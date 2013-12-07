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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Амкар (мол)
Динамо (мол) - Амкар (мол): обзор матча 07 декабря 2013
Динамо (мол)
07.12.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 2
Завершен
Амкар (мол)
53'
Д. Живоглядов
55'
А. Катрич
23'
В. Камеш
90+2'
В. Алейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Амкар (мол)
90'
+4
Замена
И. Средняков
️️️️
С. Черчесов
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
В. Алейников
Замена
А. Каташевский
️️️️
Д. Отставнов
90'
+1
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Ильин
88'
85'
Замена
В. Переверзев
️️️️
Р. Урхов
81'
Замена
К. Сидоренко
️️️️
В. Камеш
Замена
А. Моргунов
️️️️
В. Сарамутин
81'
80'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Желтая карточка
Р. Зобнин
79'
79'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
К. Заботин
75'
Замена
М. Брезнаник
️️️️
Д. Нийхолт
Желтая карточка
Д. Живоглядов
74'
70'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Серпокрылов
ГОЛ! 2:1!
А. Катрич
Пас отдал
А. Ташаев
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Живоглядов
Пас отдал
А. Ильин
53'
46'
Замена
В. Емельяненко
️️️️
И. Кричмар
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
А. Каляшин
46'
Замена
И. Лещук
️️️️
Е. Фролов
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Камеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
79
Кирилл Заботин
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Динамо (мол)
67
Александр Юдин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Никита Панькевич
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
4-3-2-1
39
Фролов
17
Иванов
8
Каляшин
15
Данилкин
27
Живоглядов
27
Сарамутин
35
Ильин
47
Зобнин
77
Катрич
88
Ташаев
26
Отставнов
3-2-3-1-1
1
Черчесов
44
Фадеев
40
Трошев
2
Кричмар
38
Алейников
5
Рябокобыленко
75
Серпокрылов
32
Нийхолт
33
Камеш
10
Урхов
79
Заботин
26
Отставнов
18
Каташевский
18
Каташевский
26
Отставнов
27
Сарамутин
14
Моргунов
14
Моргунов
27
Сарамутин
35
Ильин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
35
Ильин
8
Каляшин
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
8
Каляшин
39
Фролов
31
Лещук
31
Лещук
39
Фролов
79
Заботин
97
Голдобин
97
Голдобин
79
Заботин
75
Серпокрылов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
75
Серпокрылов
10
Урхов
57
Переверзев
57
Переверзев
10
Урхов
33
Камеш
63
Сидоренко
63
Сидоренко
33
Камеш
2
Кричмар
3
Емельяненко
3
Емельяненко
2
Кричмар
1
Черчесов
58
Средняков
58
Средняков
1
Черчесов
32
Нийхолт
32
Брезнаник
32
Брезнаник
32
Нийхолт
Остались в запасе
Динамо (мол)
Амкар (мол)
67
Александр Юдин
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
96
Александр Максименко
ЦФ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
67
Александр Юдин
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
96
Александр Максименко
ЦФ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Динамо (мол) - Амкар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
Родина
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