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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Урал (мол)
Амкар (мол) - Урал (мол): обзор матча 17 апреля 2014
Амкар (мол)
17.04.2014, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
4 : 0
Завершен
Урал (мол)
8'
Д. Нийхолт (П)
27'
К. Сидоренко
71'
Е. Тюкалов
79'
К. Сидоренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Урал (мол)
Замена
В. Переверзев
️️️️
В. Алейников
90'
Замена
М. Рожков
️️️️
И. Кричмар
90'
88'
Замена
Р. Шалин
️️️️
А. Омарбеков
Замена
И. Средняков
️️️️
И. Коновалов
88'
Замена
В. Трошев
️️️️
С. Таказов
85'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
Р. Урхов
80'
ГОЛ! 4:0!
К. Сидоренко
79'
77'
Замена
Р. Маркелов
️️️️
Э. Гулиев
77'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
Д. Давлетшин
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Н. Голдобин
75'
ГОЛ! 3:0!
Е. Тюкалов
71'
68'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
Л. Гвалия
62'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
Н. Тихонов
55'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Соболев
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Нийхолт
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Сидоренко
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Нийхолт
8'
7'
Красная карточка
А. Герасимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
31
Никита Тихонов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
7
Лаша Гвалия
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Амкар (мол)
14
Аслан Гагкаев
ВР
58
Иван Средняков
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
11
Евгений Парамонов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
79
Кирилл Заботин
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
36
Роман Маркелов
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
3-3-1-3
32
Коновалов
2
Кричмар
30
Таказов
25
Смирнов
44
Пермяков
38
Алейников
45
Придюк
32
Нийхолт
97
Голдобин
63
Сидоренко
10
Урхов
4-4-2
99
Арапов
32
Дорожинский
38
Омарбеков
93
Герасимов
23
Вакурин
4
Сабирзянов
7
Гвалия
95
Давлетшин
31
Тихонов
0
Соболев
71
Гулиев
30
Таказов
40
Трошев
40
Трошев
30
Таказов
10
Урхов
11
Парамонов
11
Парамонов
10
Урхов
2
Кричмар
95
Рожков
95
Рожков
2
Кричмар
97
Голдобин
96
Чухланцев
96
Чухланцев
97
Голдобин
38
Алейников
57
Переверзев
57
Переверзев
38
Алейников
32
Коновалов
58
Средняков
58
Средняков
32
Коновалов
32
Нийхолт
7
Тюкалов
7
Тюкалов
32
Нийхолт
7
Гвалия
55
Шумихин
55
Шумихин
7
Гвалия
95
Давлетшин
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
95
Давлетшин
0
Соболев
81
Дурандин
81
Дурандин
0
Соболев
71
Гулиев
36
Маркелов
36
Маркелов
71
Гулиев
38
Омарбеков
52
Шалин
52
Шалин
38
Омарбеков
31
Тихонов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
31
Тихонов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Урал (мол)
14
Аслан Гагкаев
ВР
79
Кирилл Заботин
ЦФ
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
14
Аслан Гагкаев
ВР
79
Кирилл Заботин
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Амкар (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
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