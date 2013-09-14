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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Рубин (мол)
Амкар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 14 сентября 2013
Амкар (мол)
14.09.2013, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
8'
А. Серпокрылов
38'
А. Хабибуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
Е. Тюкалов
90'
+3
90'
Желтая карточка
Н. Качарава
89'
Замена
Н. Злобин
️️️️
С. Нурмурадов
86'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Сикоев
Замена
Д. Зуев
️️️️
В. Алейников
74'
Замена
Р. Урхов
️️️️
А. Придюк
71'
69'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Казанский
69'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
Ю. Литке
Замена
Э. Гагиты
️️️️
Н. Голдобин
69'
57'
Замена
Г. Сергеев
️️️️
Д. Калаев
57'
Замена
Н. Качарава
️️️️
Д. Мичуренков
Желтая карточка
А. Панцырев
54'
Замена
П. Новых
️️️️
А. Серпокрылов
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Хабибуллин
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Каюмов
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Серпокрылов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Роман Урхов
ПВ
78
Павел Новых
ЦФ
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
44
Николай Злобин
ПЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
4-1-3-2
32
Коновалов
2
Кричмар
44
Пермяков
14
Шаюнов
45
Придюк
38
Алейников
36
Панцырев
75
Серпокрылов
33
Камеш
97
Голдобин
7
Каюмов
4-2-4
0
Черемисин
30
Хабибуллин
15
Литке
6
Бабичев
3
Набиуллин
32
Савельев
21
Казанский
70
Сикоев
19
Мичуренков
41
Нурмурадов
49
Калаев
75
Серпокрылов
78
Новых
78
Новых
75
Серпокрылов
38
Алейников
77
Зуев
77
Зуев
38
Алейников
97
Голдобин
73
Гагиты
73
Гагиты
97
Голдобин
45
Придюк
10
Урхов
10
Урхов
45
Придюк
7
Каюмов
7
Тюкалов
7
Тюкалов
7
Каюмов
21
Казанский
30
Рогачевский
30
Рогачевский
21
Казанский
15
Литке
56
Арутюнян
56
Арутюнян
15
Литке
41
Нурмурадов
44
Злобин
44
Злобин
41
Нурмурадов
49
Калаев
38
Сергеев
38
Сергеев
49
Калаев
70
Сикоев
9
Шпитальный
9
Шпитальный
70
Сикоев
19
Мичуренков
15
Качарава
15
Качарава
19
Мичуренков
Остались в запасе
Амкар (мол)
Рубин (мол)
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
57
Александр Селихов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
57
Александр Селихов
ВР
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Амкар (мол) - Рубин (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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2022.06.28 18:16
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2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
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