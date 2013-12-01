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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Амкар (мол)
Рубин (мол) - Амкар (мол): обзор матча 01 декабря 2013
Рубин (мол)
01.12.2013, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
6 : 1
Завершен
Амкар (мол)
5'
А. Сикоев
21'
Н. Лобанов
30'
Н. Лобанов
45'
Д. Мичуренков
47'
Д. Мичуренков
78'
В. Шпитальный
61'
К. Сидоренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Амкар (мол)
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
Г. Сергеев
83'
81'
Замена
В. Емельяненко
️️️️
В. Алейников
Замена
С. Нурмурадов
️️️️
А. Сикоев
80'
Замена
Т. Акмурзин
️️️️
Е. Щетинин
78'
Замена
А. Мухтаров
️️️️
Н. Лобанов
78'
ГОЛ! 6:1!
В. Шпитальный
78'
Замена
Н. Злобин
️️️️
Д. Калаев
71'
68'
Замена
П. Новых
️️️️
Н. Голдобин
63'
Замена
С. Шаюнов
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Д. Мичуренков
61'
Замена
А. Савельев
️️️️
А. Казанский
61'
61'
ГОЛ! 5:1!
К. Сидоренко
58'
Замена
В. Переверзев
️️️️
В. Чухланцев
53'
Замена
К. Заботин
️️️️
А. Серпокрылов
50'
Замена
Р. Урхов
️️️️
И. Кричмар
ГОЛ! 5:0!
Д. Мичуренков
47'
ГОЛ! 4:0!
Д. Мичуренков
45'
41'
Пенальти не реализован!
Е. Тюкалов
34'
Замена
И. Средняков
️️️️
С. Черчесов
ГОЛ! 3:0!
Н. Лобанов
30'
ГОЛ! 2:0!
Н. Лобанов
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Сикоев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
65
Борис Шавлохов
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
57
Владимир Переверзев
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
79
Кирилл Заботин
ЦФ
78
Павел Новых
ЦФ
3-2-1-4
70
Щетинин
6
Бабичев
30
Хабибуллин
15
Литке
57
Лобанов
21
Казанский
95
Бабаджанов
49
Калаев
70
Сикоев
19
Мичуренков
38
Сергеев
3-1-3-3
1
Черчесов
44
Фадеев
40
Трошев
2
Кричмар
38
Алейников
96
Чухланцев
75
Серпокрылов
13
Новакович
97
Голдобин
7
Тюкалов
63
Сидоренко
49
Калаев
44
Злобин
44
Злобин
49
Калаев
19
Мичуренков
9
Шпитальный
9
Шпитальный
19
Мичуренков
57
Лобанов
51
Мухтаров
51
Мухтаров
57
Лобанов
21
Казанский
32
Савельев
32
Савельев
21
Казанский
70
Сикоев
41
Нурмурадов
41
Нурмурадов
70
Сикоев
38
Сергеев
65
Шавлохов
65
Шавлохов
38
Сергеев
70
Щетинин
1
Акмурзин
1
Акмурзин
70
Щетинин
75
Серпокрылов
79
Заботин
79
Заботин
75
Серпокрылов
2
Кричмар
10
Урхов
10
Урхов
2
Кричмар
96
Чухланцев
57
Переверзев
57
Переверзев
96
Чухланцев
7
Тюкалов
14
Шаюнов
14
Шаюнов
7
Тюкалов
97
Голдобин
78
Новых
78
Новых
97
Голдобин
38
Алейников
3
Емельяненко
3
Емельяненко
38
Алейников
1
Черчесов
58
Средняков
58
Средняков
1
Черчесов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Рубин (мол) - Амкар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко
(Самара)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2022.06.13 14:25
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