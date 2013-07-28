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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Краснодар (мол) - Амкар (мол): обзор матча 28 июля 2013
Краснодар (мол)
28.07.2013, воскресенье, 20:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
15'
Н. Дринчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Амкар (мол)
77'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
С. Парсаданян
️️️️
В. Черов
77'
75'
Замена
В. Переверзев
️️️️
В. Алейников
69'
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
М. Брезнаник
Замена
П. Марушко
️️️️
И. Борисов
63'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Н. Дринчич
46'
Замена
А. Марченко
️️️️
Н. Тубич
46'
39'
Желтая карточка
И. Кричмар
37'
Замена
М. Новакович
️️️️
В. Трошев
ГОЛ! 1:0!
Н. Дринчич
15'
14'
Желтая карточка
В. Трошев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
82
Николай Огурцов
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
Главный тренер
Евгений Крячик
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
77
Даниил Зуев
ОП
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Краснодар (мол)
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
94
Севак Парсаданян
ЦП
40
Игорь Ермаков
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
84
Дорджи Комушев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
57
Владимир Переверзев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
3-3-4
88
Синицын
46
Гамалян
77
Старков
4
Тубич
33
Анджелкович
64
Ланин
2
Черов
82
Огурцов
78
Балабанов
18
Дринчич
96
Борисов
3-4-1-1-1
32
Коновалов
2
Кричмар
40
Трошев
44
Пермяков
44
Фадеев
77
Зуев
38
Алейников
32
Брезнаник
36
Панцырев
7
Тюкалов
73
Гагиты
96
Борисов
53
Марушко
53
Марушко
96
Борисов
2
Черов
94
Парсаданян
94
Парсаданян
2
Черов
4
Тубич
48
Марченко
48
Марченко
4
Тубич
18
Дринчич
55
Нахушев
55
Нахушев
18
Дринчич
38
Алейников
57
Переверзев
57
Переверзев
38
Алейников
7
Тюкалов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
7
Тюкалов
32
Брезнаник
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
32
Брезнаник
40
Трошев
13
Новакович
13
Новакович
40
Трошев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
40
Игорь Ермаков
ЦП
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
43
Руслан Шляхов
ЦП
84
Дорджи Комушев
ЦП
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Евгений Крячик
88
Владислав Федотов
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
40
Игорь Ермаков
ЦП
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
43
Руслан Шляхов
ЦП
84
Дорджи Комушев
ЦП
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
88
Владислав Федотов
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
Главный тренер
Евгений Крячик
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Краснодар (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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