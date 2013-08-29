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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
ЦСКА (мол) - Амкар (мол): обзор матча 29 августа 2013
ЦСКА (мол)
29.08.2013, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
4 : 1
Завершен
Амкар (мол)
6'
М. Мартусевич
52'
К. Базелюк (П)
59'
Н. Дергачев
88'
А. Макаров
4'
В. Чухланцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Н. Чернов
90'
+3
88'
Замена
В. Переверзев
️️️️
А. Панцырев
ГОЛ! 4:1!
А. Макаров
88'
78'
Замена
П. Новых
️️️️
Д. Нийхолт
Замена
Н. Чернов
️️️️
П. Котов
74'
72'
Желтая карточка
А. Панцырев
Желтая карточка
А. Амбарцумян
72'
Замена
А. Макаров
️️️️
Д. Ефремов
70'
68'
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
И. Кричмар
68'
Замена
В. Емельяненко
️️️️
В. Чухланцев
66'
Замена
Д. Зуев
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
Д. Литвинов
️️️️
Н. Дергачев
64'
Замена
А. Головин
️️️️
М. Мартусевич
61'
ГОЛ! 3:1!
Н. Дергачев
59'
54'
Замена
Э. Гагиты
️️️️
В. Трошев
Замена
С. Георгиевский
️️️️
К. Базелюк
54'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Базелюк
52'
50'
Желтая карточка
В. Трошев
Замена
Д. Масютин
️️️️
А. Полюткин
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Мартусевич
6'
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Чухланцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
10
Александр Головин
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
78
Павел Новых
ЦФ
4-2-1-3
1
Помазун
17
Котов
33
Адамс
20
Полюткин
15
Караваев
40
Бавин
24
Мартусевич
22
Ефремов
10
Базелюк
10
Амбарцумян
11
Дергачев
4-2-3-1
32
Коновалов
45
Придюк
44
Пермяков
40
Трошев
2
Кричмар
38
Алейников
5
Рябокобыленко
96
Чухланцев
36
Панцырев
32
Нийхолт
7
Тюкалов
20
Полюткин
25
Масютин
25
Масютин
20
Полюткин
11
Дергачев
31
Литвинов
31
Литвинов
11
Дергачев
17
Котов
23
Чернов
23
Чернов
17
Котов
22
Ефремов
11
Макаров
11
Макаров
22
Ефремов
24
Мартусевич
10
Головин
10
Головин
24
Мартусевич
10
Базелюк
13
Георгиевский
13
Георгиевский
10
Базелюк
2
Кричмар
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
2
Кричмар
96
Чухланцев
3
Емельяненко
3
Емельяненко
96
Чухланцев
5
Рябокобыленко
77
Зуев
77
Зуев
5
Рябокобыленко
40
Трошев
73
Гагиты
73
Гагиты
40
Трошев
32
Нийхолт
78
Новых
78
Новых
32
Нийхолт
36
Панцырев
57
Переверзев
57
Переверзев
36
Панцырев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Амкар (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
Октябрь
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