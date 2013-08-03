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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 03 августа 2013
Амкар (мол)
03.08.2013, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 2
Завершен
Кр. Советов (мол)
48'
А. Елисеев
81'
А. Клягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
Р. Урхов
81'
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Клягин
80'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
С. Сипатов
Замена
В. Переверзев
️️️️
А. Панцырев
79'
69'
Замена
А. Клягин
️️️️
А. Елисеев
Замена
П. Новых
️️️️
Е. Тюкалов
67'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Э. Гагиты
64'
61'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
И. Максимов
Замена
Р. Урхов
️️️️
И. Кричмар
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Елисеев
47'
Замена
А. Бочаров
️️️️
С. Божин
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
А. Ребко
46'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
М. Брезнаник
46'
Желтая карточка
М. Брезнаник
23'
Замена
Д. Зуев
️️️️
В. Трошев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
43
Олег Роганов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
78
Павел Новых
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Селихов
2
Кричмар
40
Трошев
44
Пермяков
32
Брезнаник
38
Алейников
45
Придюк
36
Панцырев
17
Ребко
7
Тюкалов
73
Гагиты
4-5-1
31
Федоров
47
Дарбинян
2
Григорян
47
Божин
3
Васильев
43
Роганов
8
Махмудов
28
Кузьмичев
4
Елисеев
87
Максимов
17
Сипатов
73
Гагиты
96
Чухланцев
96
Чухланцев
73
Гагиты
2
Кричмар
10
Урхов
10
Урхов
2
Кричмар
7
Тюкалов
78
Новых
78
Новых
7
Тюкалов
17
Ребко
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
17
Ребко
40
Трошев
77
Зуев
77
Зуев
40
Трошев
36
Панцырев
57
Переверзев
57
Переверзев
36
Панцырев
32
Брезнаник
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
32
Брезнаник
17
Сипатов
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
17
Сипатов
87
Максимов
41
Пестрячев
41
Пестрячев
87
Максимов
4
Елисеев
33
Клягин
33
Клягин
4
Елисеев
47
Божин
21
Бочаров
21
Бочаров
47
Божин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
1
Савелий Толстопятов
ВР
73
Александр Маврин
ЦП
Остались в запасе
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
32
Иван Коновалов
ВР
Остались в запасе
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
1
Савелий Толстопятов
ВР
73
Александр Маврин
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
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2020.03.18 15:12
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