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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Спартак М (мол) - Амкар (мол): обзор матча 09 мая 2014
Спартак М (мол)
09.05.2014, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
2 : 2
Завершен
Амкар (мол)
12'
А. Федчук
80'
А. Федчук
27'
К. Сидоренко
34'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 2:2!
А. Федчук
80'
75'
Замена
М. Рожков
️️️️
А. Курзенев
72'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
Д. Нийхолт
51'
Желтая карточка
А. Анфёров
46'
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
Е. Тюкалов
46'
Замена
И. Коновалов
️️️️
С. Черчесов
34'
ГОЛ! 1:2!
Е. Тюкалов
Желтая карточка
А. Святов
28'
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Сидоренко
ГОЛ! 1:0!
А. Федчук
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
96
Егор Евтеев
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
47
Андрей Святов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мелешин
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
19
Антон Федотов
ЦЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
97
Владислав Кормишин
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
4-5-1
57
Аверкиев
40
Винниченко
22
Хомуха
96
Евтеев
96
Лихачев
47
Святов
59
Ермаков
76
Глоба
83
Пантелеев
88
Буранов
10
Федчук
4-1-3-2
1
Черчесов
44
Пермяков
2
Кричмар
30
Таказов
40
Трошев
32
Нийхолт
97
Голдобин
7
Тюкалов
63
Сидоренко
91
Курзенев
60
Анфёров
7
Тюкалов
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
7
Тюкалов
32
Нийхолт
11
Парамонов
11
Парамонов
32
Нийхолт
91
Курзенев
95
Рожков
95
Рожков
91
Курзенев
1
Черчесов
32
Коновалов
32
Коновалов
1
Черчесов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Амкар (мол)
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
97
Владислав Кормишин
ЦФ
21
Рагим Садыхов
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
19
Антон Федотов
ЦЗ
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Алексей Мелешин
57
Владимир Переверзев
ЦП
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
97
Владислав Кормишин
ЦФ
21
Рагим Садыхов
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
19
Антон Федотов
ЦЗ
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
Остались в запасе
57
Владимир Переверзев
ЦП
Главный тренер
Алексей Мелешин
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Статистика матча Спартак М (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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3 : 0
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Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
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4 : 2
16.10.2026
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Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
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Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
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Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
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Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
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Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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