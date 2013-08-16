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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Амкар (мол)
Урал (мол) - Амкар (мол): обзор матча 16 августа 2013
Урал (мол)
16.08.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
14'
А. Герасимов
47'
С. Шаюнов (АГ)
90+5'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Амкар (мол)
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Е. Тюкалов
83'
Желтая карточка
А. Ребко
80'
Желтая карточка
Э. Гагиты
75'
Замена
Р. Урхов
️️️️
А. Серпокрылов
Замена
Р. Набиуллин
️️️️
А. Новиков
72'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
А. Соболев
64'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
А. Кашкаров
64'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
Н. Иванов
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Шаюнов
47'
46'
Замена
С. Шаюнов
️️️️
А. Панцырев
ГОЛ! 1:0!
А. Герасимов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
59
Павел Паршин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
19
Ильмир Шамов
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
10
Роман Урхов
ПВ
78
Павел Новых
ЦФ
4-5-1
99
Арапов
59
Паршин
15
Новиков
93
Герасимов
38
Омарбеков
10
Иванов
42
Филиппов
4
Сабирзянов
94
Кашкаров
19
Шамов
0
Соболев
3-2-3-1-1
32
Коновалов
45
Придюк
40
Трошев
2
Кричмар
38
Алейников
5
Рябокобыленко
36
Панцырев
75
Серпокрылов
17
Ребко
7
Тюкалов
73
Гагиты
0
Соболев
71
Гулиев
71
Гулиев
0
Соболев
94
Кашкаров
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
94
Кашкаров
10
Иванов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
10
Иванов
15
Новиков
83
Набиуллин
83
Набиуллин
15
Новиков
75
Серпокрылов
10
Урхов
10
Урхов
75
Серпокрылов
36
Панцырев
14
Шаюнов
14
Шаюнов
36
Панцырев
Остались в запасе
Урал (мол)
Амкар (мол)
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
78
Павел Новых
ЦФ
57
Александр Селихов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
44
Иван Клюев
ВР
Остались в запасе
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
78
Павел Новых
ЦФ
57
Александр Селихов
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Урал (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артём Петренко
(Новосибирск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Новости команд
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