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Папа Бабакар Диавара
Статистика
Папа Бабакар Диавара - статистика
Завершил карьеру
5 января 1988 (38)
#90 | Нападающий
185 см
Сенегал
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
21
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
7 : 3
23.05.2015
Хетафе
78' - 120'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
17.05.2015
Эйбар
1' - 66'
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 0
11.05.2015
Хетафе
76' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 2
03.05.2015
Гранада
63' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
6 : 0
28.04.2015
Хетафе
1' - 49'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
25.04.2015
Леванте
1' - 89'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
4 : 0
18.04.2015
Хетафе
60' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 1
12.04.2015
Вильярреал
90' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0 : 1
09.04.2015
Хетафе
81' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
2 : 1
05.04.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
2 : 0
21.03.2015
Хетафе
79' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0 : 1
16.03.2015
Реал Сосьедад
86' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
86' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
1 : 1
21.12.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0 : 0
13.12.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
1' - 71'
15'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 1
23.11.2014
Хетафе
69' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 0
08.11.2014
Эльче
70' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 2
31.10.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
0 : 1
26.10.2014
Атлетико
65' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
20.10.2014
Хетафе
86' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
75' - 90'
89'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
28.09.2014
Малага
1' - 46'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 0
25.09.2014
Хетафе
73' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 3
22.09.2014
Валенсия
57' - 90'
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