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Марлос
Новости
Марлос - новости
Завершил карьеру
7 июня 1988 (38)
#10 | Нападающий
183 см | 69 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Footboom: Марлос решил не продлевать контракт с «Шахтером» и вернется в Бразилию зимой
2021.12.07 11:59
4
Фото
Четыре игрока «Шахтера» включены в символическую сборную недели Лиги Европы
2020.08.12 13:49
8
Ракицкого не вызвали в сборную Украины на игры с Португалией и Люксембургом. Зинченко, Лунин, Марлос – в составе
2019.03.04 21:21
48
Пятов, Марлос, Тайсон сыграют у «Шахтера» с «Лионом» в матче за выход в плей-офф; Депай, Фекир – в основе гостей
2018.12.12 22:11
Марлос второй раз подряд стал лучшим футболистом «Шахтера» в сезоне
2018.06.11 09:30
«Интер» просмотрит двух игроков «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Ромой»
2018.03.13 13:29
Марлос: «Шахтер» покажет, на что способен»
2018.03.13 06:43
Марлос второй раз подряд стал игроком года в «Шахтере»
2017.12.31 09:10
1
Марлос стал лучшим игроком УПЛ по версии капитанов команд
2017.12.26 08:42
Марлос: «Победой над «Манчестер Сити» доказали, что «Шахтер» – отличная команда»
2017.12.07 10:44
1
Дзагоев – номинант на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
2017.11.02 12:31
11
«Шахтер» опровергает информацию, что Марлос за украинское гражданство получил миллион
2017.10.21 06:05
1
Грозный верит в помощь Марлоса в выходе Украины на ЧМ-2018
2017.10.06 08:10
4
Степаненко не ждет чудес от Марлоса в сборной Украины
2017.10.05 11:19
Шевченко: «Марлос отважился взять паспорт Украины и готов защищать цвета страны»
2017.10.04 09:54
4
Хавбек «Шахтера» Марлос получил удостоверение гражданина Украины
2017.09.30 08:20
1
Бразилец Марлос будет выступать за сборную Украины
2017.09.27 19:56
2
Марлос раздумывает над возможностью выступления за сборную Украины
2017.02.27 11:42
3
Марлос попросил прощения у болельщиков «Шахтера»
2017.02.24 07:30
Маркевич: «Летом Марлос дал предварительное согласие на натурализацию»
2016.12.30 08:18
2
Франков: «Сейчас на повестке дня две натурализации — Марлоса и Исмаили»
2016.12.04 07:47
4
Видео
«Гент» – «Шахтер». Все голы
2016.11.04 07:41
Марлос: «Выступать за Украину? Есть такая возможность»
2016.07.26 07:26
Маркевич подтвердил возможность натурализации Марлоса и Тайсона
2016.07.25 18:15
2
Марлос и Тайсон согласились выступать за сборную Украины
2016.07.24 22:15
3
«Тоттенхэм» пытается приобрести Марлоса
2016.05.26 21:40
Луческу хочет видеть в «Зените» Марлоса и Тайсона
2016.05.25 21:36
33
Марлос – лучший игрок недели в Лиге Европы
2016.04.29 17:42
Дефур: «У нас есть шанс реабилитироваться перед болельщиками в матче против «Шахтера»
2016.03.10 01:02
Марлос: «Нам нужно воспользоваться поддержкой болельщиков»
2016.02.18 15:53
1
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