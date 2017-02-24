Марлос попросил прощения у болельщиков «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Марлос сожалел после ответного матча с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы о том, что не смог реализовать свои моменты у ворот соперника.

«Грустно что-то говорить. Мы очень хотели добиться хорошего результата и были так близки к нему, но сегодня у нас это не получилось. Хочу попросить прощения у болельщиков за то, что не оправдали ожиданий. Мы создавали моменты, но не удавалось их завершить. Я очень расстроен, что не смог сегодня забить и помочь «Шахтеру».

Когда результат уже практически был у нас в руках, назначили пенальти. Не знаю, правильно или нет, поскольку еще не смотрел повтор. Но всегда очень обидно, когда на последних минутах решаются такие важные вопросы», – сказал Марлос после финального свистка.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» закончился в основное время со счетом 0:1 (1:0 – первый матч). В дополнительное время гости смогли реализовать свои шансы, забив еще один гол. По сумме двух встреч украинская команда выбыла из турнира.