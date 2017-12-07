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    • Марлос: «Победой над «Манчестер Сити» доказали, что «Шахтер» – отличная команда»

    Марлос: «Победой над «Манчестер Сити» доказали, что «Шахтер» – отличная команда»

    Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос назвал победный матч над «Манчестер Сити» лучшим для своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Мы хорошо поработали – был необходим такой результат. Думаю, это лучшая игра в группе. Прекрасно подготовились и добились победы.

    Поздравляю болельщиков! Если говорить о втором голе, то, когда я получил мяч, уже видел Исмаили, – так же действуем и в чемпионате Украины. Первый тоже оказался очень красивым. Отмечу, что Бернард сейчас в великолепной форме.

    Мы набрали 12 очков в сложной группе и доказали, что «Шахтер» – отличная команда», – заявил после матча Марлос.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 2:1. Украинцы вышли в плей-офф турнира со второго места в группе F, набрав 12 очков. Англичане завершили групповой этап на первой строчке с 15 баллами.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    07.12.2017 10:44
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    Комментарии (2)
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    neveldomha
    1512634914
    Победой над МСи вы доказали только одно. Сливают везде, а не только в России
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    ologreds
    1694991783
    numo528398
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