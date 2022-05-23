Марлос - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Марлос
|Фамилия
|Ромеро Бонфим
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июня 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|69
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Марлос
|Фамилия
|Ромеро Бонфим
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июня 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|28.09.2022
|72' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.09.2022
|76' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|16.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|46' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|23.04.2022
|84' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|71' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.04.2022
|46' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)