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    Марлос - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Марлос
    Фамилия Ромеро Бонфим
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июня 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 69
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    02.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    28.09.2022 72' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.09.2022 76' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    31.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    24.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    16.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    10.07.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.05.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    15.05.2022 46' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сеара (Форталеза)
    23.04.2022 84' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 71' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.04.2022 46' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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