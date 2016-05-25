Луческу хочет видеть в «Зените» Марлоса и Тайсона

Новый наставник «Зенита» Мирча Луческу намерен пополнить состав петербургской команды двумя хавбеками «Шахтера». По информации источника, румынский специалист хочет видеть в своем новом клубе бразильцев Тайсона и Марлоса.

«Луческу рассчитывает, что его новый клуб выкупит у «Шахтера» двух бразильцев. Тренер просит руководство сине-бело-голубых приобрести Марлоса и Тайсона. Но давно известно, что на игроков «Шахтера» достаточно высокий ценник. За трансфер обоих футболистов донецкий клуб хотел бы получить 60 миллионов евро. Руководство «Зенита» готово выделить новому тренеру эту сумму на трансферы, но не на покупку лишь двоих игроков. В Санкт-Петербурге рассчитывают, что с «Шахтером» удастся договориться о снижении цены», – рассказал источник.

В минувшем сезоне Тайсон записал в свой актив восемь голов и десять результативных передач в 42-х играх. Марлос провел 48 поединков, отметившись 12-ю забитыми мячами и 13-ю голевыми пасами.