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Луческу хочет видеть в «Зените» Марлоса и Тайсона

25 мая 2016, 21:36
33

Новый наставник «Зенита» Мирча Луческу намерен пополнить состав петербургской команды двумя хавбеками «Шахтера». По информации источника, румынский специалист хочет видеть в своем новом клубе бразильцев Тайсона и Марлоса.

«Луческу рассчитывает, что его новый клуб выкупит у «Шахтера» двух бразильцев. Тренер просит руководство сине-бело-голубых приобрести Марлоса и Тайсона. Но давно известно, что на игроков «Шахтера» достаточно высокий ценник. За трансфер обоих футболистов донецкий клуб хотел бы получить 60 миллионов евро. Руководство «Зенита» готово выделить новому тренеру эту сумму на трансферы, но не на покупку лишь двоих игроков. В Санкт-Петербурге рассчитывают, что с «Шахтером» удастся договориться о снижении цены», – рассказал источник.

В минувшем сезоне Тайсон записал в свой актив восемь голов и десять результативных передач в 42-х играх. Марлос провел 48 поединков, отметившись 12-ю забитыми мячами и 13-ю голевыми пасами.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Зенит Шахтер Тайсон Марлос Луческу Мирча
Комментарии (33)
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88serega88
1464202127
начинается.....
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MEHROJ ЗЕНИТ
1464202373
да ну н** давай теперь весь шахтер приглашать
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selkoka
1464204195
Не, ну игроки то неплохие! Но что поделать потом с теми же Шатовым и Данни
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PAHANbI4
1464204927
Никогда этого не понимал,придя из бывшего клуба тащить игроков пачками в нынешний....Не профессионально как то,ты здесь открой новых вот это будет дело !
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Tri
1464205188
Он в курсе, что у нас лимит?
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Леха 898
1464205866
Они жн ЩЕРНЫЕ или бомжи на это уже не смотрят))
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ZENIT GOAL
1464206680
Блин,всё как я предсказывал))
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alexfilatov
1464206840
Игроки уже в возрасте, за сборную даже не призывались, в Шахтере много не забивали, не показывали стабильной игры, какие 60 млн.? вы о чем? красная цена их по 5 лямов, из Шахтера нынешнего считаю, уровню и амбициям Зенита подойдет лишь один Бернард, остальные мимо, народного достояния деньги не могут так разбазаривать!
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Garrincha58
1464207538
интересно он что тупой румын или не знает что у нас лимит а еще мне кажется они с Ахметовым договорились подоить Газпром на 60 лямов за этих двух никому не нужных бразил
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serg30
1464216810
20-25 за двоих - красная цена.
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