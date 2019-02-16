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    Оливер Сорг - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Оливер
    Фамилия Сорг
    Команда Ганновер-96
    Состав Основной
    Родной город Энген
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 мая 1990 (32 года)
    Рост 175
    Вес 69
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 18 0 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 1' -90' Фортуна (Дюссельдорф) 2:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    11.05.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 3:0 Фрайбург (Фрайбург)
    04.05.2019 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    27.04.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:0 Майнц (Майнц)
    21.04.2019 1' -90' Герта (Берлин) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    06.04.2019 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    31.03.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.03.2019 1' -90' Аугсбург (Аугсбург) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    03.03.2019 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 5:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    60'
    16.02.2019 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    09.02.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    01.02.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    19.01.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Вердер (Бремен)
    56'
    22.12.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Фортуна (Дюссельдорф)
    19.12.2018 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    09.12.2018 1' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    81' 90'
    01.12.2018 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:2 Герта (Берлин)
    25.11.2018 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 4:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    27.10.2018 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:2 Аугсбург (Аугсбург)
    30.09.2018 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 4:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    65'
    25.09.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    36'
    22.09.2018 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 2:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    15.09.2018 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    74'
    31.08.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:0 Боруссия (Дортмунд)
    25.08.2018 1' -90' Вердер (Бремен) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
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