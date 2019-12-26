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    Мэтт Смит - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Мэтт
    Фамилия Смит
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июня 1989 (33 года)
    Рост 198
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 13 7 4 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2020 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    15.02.2020 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    12.02.2020 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    09.02.2020 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    23'
    01.02.2020 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    28.01.2020 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    18.01.2020 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Рединг (Рединг)
    71'
    11.01.2020 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    89'
    29.12.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    26.12.2019 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    21.12.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:2 Барнсли (Барнсли)
    85'
    14.12.2019 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    10.12.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    06.12.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.11.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    26.11.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    60'
    23.11.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    09.11.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    90'
    02.11.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    26.10.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.10.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    19.10.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    05.10.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Лидс (Лидс)
    02.10.2019 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    28.09.2019 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    41'
    21.09.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    71'
    14.09.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    31.08.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.08.2019 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    76'
    21.08.2019 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 4:0 Миллуолл (Лондон)
    17.08.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    37'
    10.08.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    75'
    03.08.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Престон (Престон)
    62'
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