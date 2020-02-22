Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэтт Смит - статистика

Завершил карьеру
7 июня 1989 (37)
#17 | Нападающий
198 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миллуолл
13
7
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
22.02.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 1
15.02.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Миллуолл
1 : 1
12.02.2020
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Миллуолл
0 : 2
09.02.2020
Вест Бромвич
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
01.02.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лидс
3 : 2
28.01.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Миллуолл
2 : 0
18.01.2020
Рединг
1' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Сток Сити
0 : 0
11.01.2020
Миллуолл
Был в запасе
89'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
1 : 1
26.12.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Миллуолл
1 : 2
21.12.2019
Барнсли
Был в запасе
85'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 1
14.12.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
1 : 2
10.12.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
2 : 2
06.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.11.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
2 : 2
26.11.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
60'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Суонси
0 : 1
23.11.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
2 : 1
09.11.2019
Чарльтон
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
2 : 1
02.11.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Миллуолл
2 : 0
26.10.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
2 : 2
22.10.2019
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брентфорд
3 : 2
19.10.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 1
05.10.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лутон Таун
1 : 1
02.10.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
28.09.2019
Миллуолл
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Миллуолл
1 : 2
21.09.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
14.09.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
1 : 1
31.08.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
24.08.2019
Миллуолл
1' - 90'
76'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
4 : 0
21.08.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
1 : 0
17.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
37'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Вест Бромвич
1 : 1
10.08.2019
Миллуолл
Был в запасе
75'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Миллуолл
1 : 0
03.08.2019
Престон
1' - 90'
62'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+