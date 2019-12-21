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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Барнсли
Миллуолл - Барнсли: обзор матча 21 декабря 2019
Миллуолл
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Барнсли
85'
Э. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Барнсли
Желтая карточка
Д. Моламби
88'
86'
Желтая карточка
А. Хальме
ГОЛ! 1:0!
Э. О'Брайен
Пас отдал
М. Смит
85'
82'
Желтая карточка
К. Вудроу
Желтая карточка
Д. Уоллес
75'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
38
Иржи Скалак
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Барнсли
16
Люк Томас
ЦФ
3-1-4-2
33
Биалковски
2
Ромео
4
Хатчинсон
5
Купер
6
Уилльямс
38
Скалак
3
Фергюсон
17
Уоллес
8
Моламби
10
Бедварссон
9
Брэдшоу
1-2-2
1
Радлингер
6
Хальме
8
Бере
20
Моуатт
18
Браун
12
Вудроу
Остались в запасе
Миллуолл
Барнсли
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Миллуолл - Барнсли
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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