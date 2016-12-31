Марник Вермийл - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Марник
|Фамилия
|Вермийл
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пеер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1992 (31 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 375
тыс
|Имя
|Марник
|Фамилия
|Вермийл
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пеер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|18
|2
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|24.04.2017
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:1
|Престон (Престон)
|17.04.2017
|1' -62'
|Престон (Престон)
|1:3
|Норвич Сити (Норвич)
|14.04.2017
|1' -89'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:2
|Престон (Престон)
|61'
|08.04.2017
|1' -61'
|Лидс (Лидс)
|3:0
|Престон (Престон)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Престон (Престон)
|28.01.2017
|1' -78'
|Престон (Престон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|14'
|21.01.2017
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Престон (Престон)
|68'
|14.01.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|31.12.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.12.2016
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:4
|Лидс (Лидс)
|27'
|17.12.2016
|80' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Престон (Престон)
|14.12.2016
|1' -88'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|10.12.2016
|1' -87'
|Престон (Престон)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|18'
|03.12.2016
|45' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Престон (Престон)
|26.11.2016
|1' -69'
|Престон (Престон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|19.11.2016
|77' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|05.11.2016
|77' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Престон (Престон)
|80'
|29.10.2016
|86' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|17.09.2016
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|5:0
|Престон (Престон)
|13.09.2016
|1' -90'
|Престон (Престон)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)
|10.09.2016
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Барнсли (Барнсли)
|16.08.2016
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|3:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)