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    Марник Вермийл - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Марник
    Фамилия Вермийл
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Пеер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 января 1992 (31 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 375
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 18 2 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    24.04.2017 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 4:1 Престон (Престон)
    17.04.2017 1' -62' Престон (Престон) 1:3 Норвич Сити (Норвич)
    14.04.2017 1' -89' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:2 Престон (Престон)
    61'
    08.04.2017 1' -61' Лидс (Лидс) 3:0 Престон (Престон)
    04.02.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:0 Престон (Престон)
    28.01.2017 1' -78' Престон (Престон) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    14'
    21.01.2017 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:2 Престон (Престон)
    68'
    14.01.2017 1' -90' Престон (Престон) 2:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    31.12.2016 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    26.12.2016 1' -90' Престон (Престон) 1:4 Лидс (Лидс)
    27'
    17.12.2016 80' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Престон (Престон)
    14.12.2016 1' -88' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Престон (Престон)
    10.12.2016 1' -87' Престон (Престон) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    18'
    03.12.2016 45' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Престон (Престон)
    26.11.2016 1' -69' Престон (Престон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    19.11.2016 77' -90' Престон (Престон) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    05.11.2016 77' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:3 Престон (Престон)
    80'
    29.10.2016 86' -90' Престон (Престон) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    17.09.2016 1' -90' Брентфорд (Лондон) 5:0 Престон (Престон)
    13.09.2016 1' -90' Престон (Престон) 3:0 Кардифф (Кардифф)
    10.09.2016 1' -90' Престон (Престон) 1:2 Барнсли (Барнсли)
    16.08.2016 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 3:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    13.08.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
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