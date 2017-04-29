Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марник Вермийл - статистика

Завершил карьеру
13 января 1992 (34), Пеер
#2 | Защитник
180 см
Бельгия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
18
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Престон
1 : 1
29.04.2017
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ньюкасл
4 : 1
24.04.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Престон
1 : 3
17.04.2017
Норвич Сити
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
14.04.2017
Престон
1' - 89'
61'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Лидс
3 : 0
08.04.2017
Престон
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Барнсли
0 : 0
04.02.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Престон
1 : 1
28.01.2017
Ипсвич Таун
1' - 78'
14'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Астон Вилла
2 : 2
21.01.2017
Престон
1' - 90'
68'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Престон
2 : 0
14.01.2017
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Престон
1 : 1
31.12.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
1 : 4
26.12.2016
Лидс
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
1 : 2
17.12.2016
Престон
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
14.12.2016
Престон
1' - 88'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
3 : 2
10.12.2016
Блэкберн
1' - 87'
18'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
03.12.2016
Престон
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
26.11.2016
Бертон Альбион
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Престон
0 : 0
19.11.2016
Вулверхэмптон
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
1 : 3
05.11.2016
Престон
77' - 90'
80'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 2
29.10.2016
Ньюкасл
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брентфорд
5 : 0
17.09.2016
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
3 : 0
13.09.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
1 : 2
10.09.2016
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бертон Альбион
3 : 1
16.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Норвич Сити
0 : 0
13.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Главные новости
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+