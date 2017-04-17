Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Норвич Сити
Престон - Норвич Сити: обзор матча 17 апреля 2017
Престон
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 3
Завершен
Норвич Сити
67'
Т. Сперр
28'
Г. Дорранс
40'
Д. Мерфи
90+2'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Норвич Сити
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Д. Мэддисон
Пас отдал
С. Нейсмит
Замена
Д. Джонсон
️️️️
К. Робинсон
82'
81'
Желтая карточка
Д. Мерфи
79'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Джером
79'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Притчард
ГОЛ! 1:2!
Т. Сперр
Пас отдал
П. Галлахер
67'
Замена
Д. Хорган
️️️️
М. Вермийл
62'
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
К. Джером
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дорранс
Пас отдал
С. Нейсмит
Замена
Т. Сперр
️️️️
Г. Каннингэм
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
2
Вермийл
23
Хантингтон
8
Каннингэм
4
Бойл
8
Брауне
12
Галлахер
29
Баркуйзен
46
МакГиди
9
Хагилл
47
Робинсон
4-2-1-3
26
Радди
12
Пинту
6
Беннетт
16
Мартин
35
Дийкс
16
Хаусон
18
Дорранс
10
Притчард
23
Мерфи
14
Нейсмит
35
Джером
8
Каннингэм
3
Сперр
3
Сперр
8
Каннингэм
2
Вермийл
7
Хорган
7
Хорган
2
Вермийл
47
Робинсон
14
Джонсон
14
Джонсон
47
Робинсон
10
Притчард
10
Мэддисон
10
Мэддисон
10
Притчард
35
Джером
7
Оливейра
7
Оливейра
35
Джером
Остались в запасе
Престон
Норвич Сити
35
Мэттью Хадсон
ВР
24
Стив Мэй
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
24
Стив Мэй
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Престон - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+