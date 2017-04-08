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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Престон
Лидс - Престон: обзор матча 08 апреля 2017
Лидс
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
3 : 0
Завершен
Престон
17'
К. Руф
44'
П. Эрнандес
90+3'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Престон
ГОЛ! 3:0!
С. Дукара
Пас отдал
К. Филлипс
90'
+3
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
П. Эрнандес
88'
85'
Красная карточка
А. Баптисте
Замена
С. Дукара
️️️️
К. Вуд
80'
Желтая карточка
К. Вуд
77'
72'
Замена
С. Макиенок
️️️️
К. Робинсон
72'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
П. Галлахер
Замена
С. Даллас
️️️️
К. Руф
70'
61'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
М. Вермийл
ГОЛ! 2:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
К. Руф
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Руф
Пас отдал
К. Вуд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
14
Роналду Виейра
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
2
Марник Вермийл
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
23
Педраса
27
Филлипс
28
Берарди
14
Виейра
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
3-5-1-1
12
Максвелл
23
Хантингтон
15
Баптисте
5
Кларк
2
Вермийл
29
Баркуйзен
12
Галлахер
4
Пирсон
8
Каннингэм
46
МакГиди
47
Робинсон
7
Руф
15
Даллас
15
Даллас
7
Руф
19
Эрнандес
18
Тэйлор
18
Тэйлор
19
Эрнандес
9
Вуд
15
Дукара
15
Дукара
9
Вуд
2
Вермийл
14
Джонсон
14
Джонсон
2
Вермийл
12
Галлахер
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
12
Галлахер
47
Робинсон
24
Макиенок
24
Макиенок
47
Робинсон
Остались в запасе
Лидс
Престон
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Лидс - Престон
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Элланд Роад
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