Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эзекиэль Фрайерс - статистика

Завершил карьеру
9 сентября 1992 (34), Манчестер
#3 | Защитник
183 см | 75 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Барнсли
21
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Дерби Каунти
4 : 1
06.05.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Барнсли
2 : 0
28.04.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
2 : 1
21.04.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Барнсли
2 : 2
14.04.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
10.04.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Барнсли
3 : 2
07.04.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Барнсли
2 : 2
30.03.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Барнсли
1 : 1
13.03.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Кардифф
2 : 1
06.03.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
24.02.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сандерленд
0 : 1
01.01.2018
Барнсли
1' - 90'
48'
90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Барнсли
1 : 1
30.12.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Барнсли
0 : 0
26.12.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Фулхэм
2 : 1
23.12.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Барнсли
0 : 3
09.12.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Барнсли
0 : 2
25.11.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Барнсли
0 : 1
21.11.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
18.11.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Барнсли
2 : 0
04.11.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
68'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бертон Альбион
2 : 4
31.10.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Барнсли
0 : 1
21.10.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Барнсли
2 : 2
14.10.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
1 : 3
30.09.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Барнсли
1 : 1
26.09.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Барнсли
0 : 3
16.09.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Главные новости
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+