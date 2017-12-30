Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Рединг
Барнсли - Рединг: обзор матча 30 декабря 2017
Барнсли
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
90+1'
Э. Пайннок
68'
Я. Керморган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Рединг
ГОЛ! 1:1!
Э. Пайннок
Пас отдал
Л. Исгров
90'
+1
85'
Желтая карточка
С. Алуко
68'
ГОЛ! 0:1!
Я. Керморган
Пас отдал
Т. Блэкетт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
37
Джаред Берд
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-2-2-2
17
Дэвис
6
Линдсэй
2
Пайннок
17
Идом
3
Фрайерс
5
Уилльямс
20
Гарднер
7
Хэммилл
9
Брэдшоу
93
Тиам
4-3-2
1
Манноне
5
МакШейн
6
Блэкетт
2
Гантер
26
Мур
8
Свифт
77
Барроу
16
Эдвардс
12
МакКлири
29
Керморган
Остались в запасе
Барнсли
Рединг
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
37
Джаред Берд
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
37
Джаред Берд
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Барнсли - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+