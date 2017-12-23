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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Барнсли
Фулхэм - Барнсли: обзор матча 23 декабря 2017
Фулхэм
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
54'
Ф. Айите
72'
О. Ожо
68'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Барнсли
ГОЛ! 2:1!
О. Ожо
Пас отдал
С. Йохансен
72'
68'
ГОЛ! 1:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Э. Идом
ГОЛ! 1:0!
Ф. Айите
Пас отдал
Т. Кэрни
54'
Желтая карточка
О. Ожо
28'
14'
Желтая карточка
Г. Гарднер
4'
Желтая карточка
Э. Идом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Барнсли
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
4-5-1
13
Беттинелли
30
Сессеньон
26
Калас
3
Рим
2
Фредерикс
29
МакДональд
10
Йохансен
9
Ожо
11
Айите
10
Кэрни
33
Камара
4-2-2
29
МакКарти
6
Линдсэй
5
Уилльямс
2
Пайннок
17
Идом
20
Гарднер
20
Монкур
93
Тиам
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Фулхэм
Барнсли
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
30
Ник Таунсенд
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Фулхэм - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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