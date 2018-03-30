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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Бристоль Сити
Барнсли - Бристоль Сити: обзор матча 30 марта 2018
Барнсли
30.03.2018, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
7'
К. Мур
78'
Б. Поттс
31'
Ф. Дьедиу
90+1'
Д. Браунхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Бристоль Сити
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Браунхилл
Пас отдал
Д. Брайан
Желтая карточка
Б. Поттс
79'
ГОЛ! 2:1!
Б. Поттс
Пас отдал
К. Мур
78'
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
М. Пак
ГОЛ! 1:0!
К. Мур
Пас отдал
Д. Монкур
7'
6'
Желтая карточка
Б. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Барнсли
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
77
Райан Кент
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-4-2
17
Дэвис
3
Фрайерс
6
Линдсэй
17
Идом
5
Джексон
20
Монкур
23
Исгров
44
Поттс
20
Гарднер
19
Мур
9
МакБарни
4-3-1-2
34
Филдинг
5
Пизано
3
Райт
17
Бэйкер
23
Брайан
8
Браунхилл
8
Смит
7
Пак
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
Остались в запасе
Барнсли
Бристоль Сити
11
Коннор Мэхони
ПВ
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Барнсли - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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