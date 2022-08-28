Георг Тигль - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Георг
|Фамилия
|Тигль
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Георг
|Фамилия
|Тигль
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|9
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|30.10.2022
|72' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|71'
|16.10.2022
|1' -65'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|09.10.2022
|84' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|02.10.2022
|73' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|11.09.2022
|63' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|03.09.2022
|76' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|28.08.2022
|71' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|76' 90'
|07.08.2022
|71' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)