Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Австрия. Бундеслига, 3 тур