Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Георг Тигль - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1991 (35), Вена
#39 | Защитник
178 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия
14
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Аустрия
5 : 0
11.06.2023
Аустрия Л
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Аустрия Л
1 : 1
08.06.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 1
03.06.2023
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
3 : 1
28.05.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 1
21.05.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
3 : 1
14.05.2023
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
1 : 2
07.05.2023
Штурм
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
3 : 2
26.04.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
1 : 2
23.04.2023
Аустрия К
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия
2 : 2
02.04.2023
ЛАСК
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия
2 : 0
19.03.2023
Рапид
35' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Тироль
0 : 0
06.11.2022
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
2 : 1
30.10.2022
Альтах
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 2
23.10.2022
Аустрия
1' - 90'
71'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия
1 : 3
16.10.2022
Зальцбург
1' - 65'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Рапид
1 : 2
09.10.2022
Аустрия
84' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
0 : 3
02.10.2022
Штурм
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
3 : 0
18.09.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
0 : 3
11.09.2022
Аустрия
63' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
2 : 2
03.09.2022
Аустрия Л
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия К
3 : 3
28.08.2022
Аустрия
71' - 90'
76'
90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
3 : 2
07.08.2022
Аустрия
71' - 90'
Главные новости
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
Вчера, 21:25
12
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
Вчера, 21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
Вчера, 20:59
5
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
Вчера, 20:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+