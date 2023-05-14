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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Рапид
Аустрия - Рапид: обзор матча 14 мая 2023
Аустрия
14.05.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
3 : 1
Завершен
Рапид
23'
Х. Табакович
27'
Х. Табакович
90+7'
Х. Табакович
36'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Рапид
ГОЛ! 3:1!
Х. Табакович
Пас отдал
Н. Доведан
90'
+7
Желтая карточка
Х. Табакович
90'
+4
85'
Замена
А. Байич
️️️️
М. Морман
Замена
Н. Доведан
️️️️
Д. Фиц
85'
Замена
М. Браунедер
️️️️
Д. Холланд
80'
Замена
А. Юкич
️️️️
А. Грубер
77'
74'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
58'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Ф. Дрейф
52'
Желтая карточка
Н. Кюн
45'
+1
Желтая карточка
П. Грайль
Желтая карточка
Д. Фиц
40'
36'
ГОЛ! 2:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Д. Касиус
33'
Замена
М. Груль
️️️️
О. Штрунц
ГОЛ! 2:0!
Х. Табакович
Пас отдал
Д. Фиц
27'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
Пас отдал
Д. Фиц
23'
Желтая карточка
Д. Холланд
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
18
Марко Груль
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фрюхтль
16
Лейднер
40
Мейсль
4
Мартинс
5
Мюль
8
Холланд
26
Ранфтль
30
Фишер
36
Фиц
9
Табакович
9
Грубер
4-2-1-3
1
Хедл
30
Касиус
21
Соллбауэр
5
Морман
6
Виммер
5
Кершбаум
19
Кюн
18
Грайль
9
Дрейф
17
Штрунц
9
Бургшталлер
8
Холланд
23
Браунедер
23
Браунедер
8
Холланд
9
Грубер
77
Юкич
77
Юкич
9
Грубер
36
Фиц
14
Доведан
14
Доведан
36
Фиц
5
Морман
12
Байич
12
Байич
5
Морман
17
Штрунц
18
Груль
18
Груль
17
Штрунц
9
Дрейф
9
Циммерманн
9
Циммерманн
9
Дрейф
Остались в запасе
Аустрия
Рапид
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия - Рапид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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