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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Зальцбург
Аустрия - Зальцбург: обзор матча 03 июня 2023
Аустрия
03.06.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
90'
А. Грубер
30'
С. Койта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Зальцбург
90'
+3
Замена
Б. Око
️️️️
У. Соле
ГОЛ! 1:1!
А. Грубер
Пас отдал
Х. Табакович
90'
79'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Ульмер
79'
Замена
О. Глух
️️️️
С. Койта
74'
Желтая карточка
С. Койта
Желтая карточка
Д. Холланд
74'
Замена
Н. Доведан
️️️️
Д. Холланд
74'
Желтая карточка
М. Браунедер
67'
62'
Замена
К. Конате
️️️️
А. Форсон
Замена
А. Грубер
️️️️
А. Юкич
60'
Желтая карточка
М. Мартинс
44'
42'
Желтая карточка
Л. Гурна
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Секу Койта
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
3
Лукас Гальвао
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
10
Оскар Глух
АП
70
Дижон Камери
АП
19
Карим Конате
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Фрюхтль
46
Хандль
40
Мейсль
4
Мартинс
8
Холланд
26
Ранфтль
23
Браунедер
43
Польстер
30
Фишер
77
Юкич
9
Табакович
4-1-1-2-2
16
Кен
37
Дедич
28
Соле
6
Байду
17
Ульмер
29
Гурна
13
Зайвальд
17
Форсон
14
Кьергор
20
Адаму
20
Койта
77
Юкич
9
Грубер
9
Грубер
77
Юкич
8
Холланд
14
Доведан
14
Доведан
8
Холланд
17
Ульмер
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
17
Ульмер
28
Соле
24
Око
24
Око
28
Соле
20
Койта
10
Глух
10
Глух
20
Койта
17
Форсон
19
Конате
19
Конате
17
Форсон
Остались в запасе
Аустрия
Зальцбург
99
Мирко Кос
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
1
Адам Стейскал
ВР
70
Дижон Камери
АП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
70
Дижон Камери
АП
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Зальцбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
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